Con Wuilker de regreso, Millonarios buscará resurgir contra el Pasto

Jorge Luis Pinto no había sufrido dos derrotas consecutivas en esta era con Millonarios, por eso no quiere que esa mala racha se amplíe, sino que su equipo, que tiene 17 puntos, vuelva por el camino de la victoria para mantenerse entre los ocho primeros y acercarse lo más pronto a la cifra que da la clasificación a los cuadrangulares.



ste domingo, el cuadro azul recibirá al Pasto, a partir de las 5 p.m., en el estadio El Campín, por la fecha 11 de la Liga II-2019. El Pasto está a tres puntos del cuadro azul y aunque no ha ganado fuera de casa en este semestre, espera llevarse al menos un empate en su sexto juego como visitante.

Novedades azules

Las novedades de Millonarios comienzan en el arco, ya que el técnico Jorge Luis Pinto confirmó que el portero venezolano Wuilker Faríñez regresará al once inicialista, luego de dos partidos sin ser convocado. Farínez, quien viene de jugar con su selección, solo ha atajado en dos partidos con el cuadro azul en este semestre: contra el Huila (1-1) como visitante y contra La Equidad (3-2).



El técnico también anunció que esperará hasta última hora a David Macalister Silva, quien se recuperó de una lesión muscular, pero no quieren forzarlo. También regresarán a la titular la pareja de mediocampistas Felipe Jaramillo y César Carrillo, mientras que John Duque cumplirá su segunda fecha de suspensión.



También regresará a la titular el goleador José Guillermo Ortiz, luego de su participación con la selección de Costa Rica, en la fecha Fifa.

Esto dijo Jorge Luis Pinto – DT de Millonarios



Sobre el Pasto: “Es un equipo recio, duro. Dios quiera, con el debido respeto, que no vengan a parar el partido. Son un buen equipo, los respeto, hicieron una gran campaña el semestre pasado, pero que haya espectáculo”.



Mensaje a la hinchada: “Mis equipos son de 12, no de 11. Siento que hoy tengo el mejor 12, vamos a ir al estadio a apoyar el equipo. Son momentos difíciles que a veces pasamos todos. Si nos unimos, nos hacemos más fuertes. Vamos todos, vamos a correr en el campo los 11 y vamos a gritar el 12 en la tribuna y verán que todos juntos ganamos”.

¡Si unimos fuerzas nos haremos más fuertes! ¡Vamos todos a El Campín! ¡VAMOS MILLONARIOS! 🏟🔝🔵⚪️



La cita es este domingo a las 5:00pm vs Deportivo Pasto. Boletería disponible en puntos @TuBoletaNews, https://t.co/S5YmiYk13L y al 5936300. Ⓜ️⚽️ pic.twitter.com/GTtKHcTJDh — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 13, 2019



Deportivo Pasto, que no contará con el defensor Geisson Perea, por acumulación de tarjetas amarillas, llegará a Bogotá para tratar de cortar una racha de nueve visitas sin victorias frente al cuadro azul en siete años.



El cuadro pastuso llega con la motivación que le dio su clasificación a la semifinal de la Copa Colombia, tras eliminar al Pereira, duelo del pasado jueves en el que el técnico Alexis García le dio descanso a su equipo de gala y puso a los suplentes.



El técnico García incluyó en la lista de convocados al recién llegado Dáger Palacios, mediocampista que fue fichado en el cierre del mercado de pases para jugadores libres.

[CONVOCATORIA VOLCÁNICA] 📝📝



✅ Reservados para el partido ante Millonarios por la fecha 11 de la Liga Águila.



¡Vamos Pasto! ⚽⚽⚽❤💛💙#ElTricolorEsMiEquipo #1949RazonesParaSerFeliz pic.twitter.com/30dB5mTAQl — Deportivo Pasto (@DeporPasto) September 14, 2019

Alineaciones probables



Millonarios: Wuilker Faríñez; Andrés Román, Luis Payares, Deivy Balanta, Felipe Banguero; César Carrillo, Felipe Jaramillo, Hansel Zapata, David Silva, Juan David Pérez; José Ortiz.

D.T. Jorge Luis Pinto



Pasto: Carlos Bejarano; Fabián Viáfara, Mairon Quiñones, Carlos Henao, Henry Rojas; Camilo Ayala, Sneyder Guevara, Andrey Estupiñán, Nicolás Roa, Cristian Flórez; César Amaya.

D.T. Alexis García



Hora: 5 p.m.

Estadio: El Campín (Bogotá)

Árbitro: Biskmarks Santiago (Atlántico)

TV: Canal RCN