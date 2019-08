Millonarios se mantuvo en la senda victoriosa y venció 2-1 a Jaguares

Millonarios sigue sin mostrar regularidad en el juego, pero sí en los resultados: el cuadro azul completó tres victorias consecutivas tras vencer 2-1 a Jaguares en el estadio El Campín, este sábado por la fecha 4 de la Liga II-2019 y con nueve puntos se ubicó en la parte alta de la tabla, a uno del Deportivo Cali.

El cuadro albiazul tuvo que remontar frente a un duro rival que se posicionó bien y le complicó la noche al cuadro de Pinto, que tuvo al central Bréiner Paz y a Óscar Barreto como caras nuevas en la alineación titular.



El equipo visitante abrió el marcador a los 22 minutos luego de una salida rápida de Harrison Mojica, que le hizo pasar trabajos a Felipe Banguero por el sector izquierdo defensivo de Millonarios. El centro en carrera fue perfecto para la cabeza del argentino Pablo Bueno, quien apareció muy libre por el centro para impactar con la frente y vencer al portero Jefersson Martínez.

Jaguares sorprendió a Millonarios y a los 22 minutos anotó el 0-1 con un cabezazo de Pablo Bueno. Foto: CARLOS ORTEGA / CEET



El empate para Millonarios llegó en el minuto 32, luego de que Juan David Pérez evitara que saliera por la última línea, la jugó atrás para Barreto, quien lanzó un centro al área, buscando a Hansel Zapata, pero en el camino el defensor Fabián Mosquera la peinó y se metió en su propia puerta.

Los jugadores de Millonarios celebran el gol del empate parcial contra Jaguares. Foto: CARLOS ORTEGA / CEET



En la primera parte Millonarios tuvo más tiempo la pelota, pero no generaba mayor peligro sobre la portería de Huber Escobar.



En el segundo tiempo, Pinto mandó al campo a Christian Arango por Barreto y el equipo tuvo más presencia en el ataque. Sin embargo



El equipo sin embargo no podía dominar el juego y Jaguares jugaba cómodo con el empate, que era un buen negocio. Además, David Silva tuvo un partido gris y no tuvo la genialidad y el empuje hacia el área rival. El volante bogotano fue sustituido por Santiago Montoya, a los 68 minutos.



El antioqueño, que reapareció tras varias semanas de baja por una lesión de rodilla, entró bien y en su primera jugada por poco anota, pero su remate salió desviado en el minuto 71.



El cuadro azul intentaba mantener el orden, no desesperarse ante la premura del tiempo y así logró hilar una jugada espectacular entre Hansel Zapata y Andrés Román, que finalizó de gran manera el lateral azul para poner el marcador 2-1.



Tras la derrota en la primera fecha contra Envigado, Millonarios se levantó y ya lleva tres triunfos en línea. Sin embargo, su fútbol es intermitente, aunque mejoró en la posesión, no tuvo profundidad y siguen algunas falencias defensivas.



El cuadro local jugó los últimos minutos con 10 hombres por la expulsión del capitán John Duque, quien recibió doble amonestación en el minuto 86. El volante bogotano había recibido la primera amarilla tan solo siete minutos después del comienzo del juego.



Por ahora, las victorias le sirven para trabajar con tranquilidad con miras a mejorar y ahora ya piensa en el partido de los octavos de final de la Copa Colombia, el próximo miércoles contra el Medellín, en el Atanasio Girardot.

90’ ¡Los 3 puntos son azules en El Campín! 👍😁🔵⚪️ Un autogol de Jaguares y uno de Felipe Román. ¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️⚽️ pic.twitter.com/gwQljcOm5h — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 4, 2019

Síntesis

Millonarios 2 Jaguares 1

Millonarios: Jefersson Martínez (6); Andrés Felipe Román (7), Bréiner Paz (6), Alex Rambal (6), Felipe Banguero (5); John Duque (5), Felipe Jaramillo (6), Óscar Barreto (5), David Silva (5), Hansel Zapata (6); Juan David Pérez (8). Cambios: Christian Arango (6) por Barreto (1 ST), Santiago Montoya por Silva (23 ST), César Carrillo por Jaramillo (28 ST).

D.T. Jorge Luis Pinto



Jaguares: Huber Escobar (6); Fabio Castillo (6), Kevin Riascos (6), Fabián Mosquera (4), Juan Silgado (5); Yhon Mosquera (6), Yulián Anchico (5), Darwin López (6), Harrison Mojica (6), Pablo Rojas (7); Pablo Bueno (7). Cambios: Ronaldo Lucena por Mojica (18 ST), Stiwar García por López (33 ST), David Cortés por Y. Mosquera (45 ST).

D.T.: Óscar Upegui.



Goles de Millonarios: Fabián Mosquera (en contra, 32 PT), Andrés Román (30 ST)

Goles de Jaguares: Pablo Bueno (22 PT)



Amonestados: Duque (7 PT), Paz (44 PT) de Millonarios; Riascos (27 PT), Y. Mosquera (15 ST)

Expulsados: John Duque (41 ST, por doble amonestación)

Figura: Juan David Pérez (8)



Estadio: El Campín

Asistencia: 15.000 espectadores aproximadamente.

Árbitro: John Hinestroza (7)