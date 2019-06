¡Todo se derrumbó! Millos fue incapaz de vencer a eliminado América

Millonarios cayó por 1-2 frente al América en El Campín en la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2019 y quedó fuera de la final, que disputará el Pasto, que venció al Unión Magdalena en Ipiales y terminó primero del Grupo A con 13 puntos, superando por dos al equipo de Jorge Luis Pinto. El cuadro embajador nunca pudo dominar el partido y aunque se puso en ventaja en el primer tiempo con César Carrillo, se vio superado por un sólido América, que remontó en la segunda parte con goles de Jeison Medina y Carlos Sierra.

Millonarios comenzó con muchas dudas: malas entregas, errores de los centrales en la salida, decisiones equivocadas. Lo peor para el equipo azul fue que no pudo dominar el partido en la primera mitad: parecía peleado con el balón. La pelota quieta era la única posibilidad de hacer daño y a los dos minutos ya tuvo la primera aproximación al arco de Cadavid, con un cabezazo desviado de David Silva.



América notó el nerviosismo del local y comenzó a hacer daño por su zona derecha de ataque donde se juntaban Yesus Cabrera y Misael Riascos. Sin embargo, el cuadro rojo, no finalizaba las jugadas y no exigían al portero Ramiro Sánchez.

Gol de Carrillo y un respiro ante la presión del triunfo parcial en Pasto

Pasto se había puesto en ventaja en Ipiales, contra Unión Magdalena, a los 7 minutos, justo en el momento en el que Millonarios se sacudía del mal arranque e intentaba llegar por las bandas. El cuadro azul provocó una seguidilla de tiros de esquina en el minuto 8 y en el tercero de ellos, llegó el gol que le dio un respiro a la afición azul. El cobro de Marrugo, cabezazo en el primer palo de Bréiner Paz y en el segundo apareció César Carrillo para eludir la marca de Álvarez y empujarla con la derecha para el 1-0.

A pura pelota quieta en el primer tiempo



Antes de los 20 minutos ya se habían levantado ocho tiros de equina: seis de Millonarios (en uno de ellos llegó el gol) y dos del América y al final del primer tiempo ya se habían cobrado 12 (siete para el local). América tuvo sus dos únicas aproximaciones a través del balón detenido: una con un cabezazo de Jeison Medina, tras un cobro de Yesus Cabrera y que salió por la zona derecha y otra de Carlos Sierra, quien también falló de cabeza.

América aprovechó en el complemento



Minuto 51: tiro libre que levantó Yesus Cabrera y Jeison Medina apareció muy libre por el centro del área para cabecear abajo y poner el empate 1-1. Paz perdió la referencia de la marca y no tuvo oposición.



Minuto 73: otro tiro libre, jugada preparada y remate de media distancia de Carlos Sierra. 1-2 el partido y el Pasto goleaba en Ipiales al Unión.

Ramiro Sánchez respondió bien



A los 53 minutos, dos después del gol de Medina, Cabrera pudo aumentar, pero el portero de Millonarios achicó bien y detuvo el remate.



Minuto 66: otra buena atajada de Sánchez a un remate de Misael Riascos.



Minuto 69: de nuevo Sánchez salvó la portería azul ante la llegada y el remate de Riascos.

Millonarios no tuvo cómo empatar

Al final, Millonarios, que nunca se encontró en el partido, intentaba llegar con ganas, pero sin fútbol. El cuadro azul nunca pudo llevar real peligro sobre el arco de Cadavid.

Pinto había enviado al campo a Roberto Ovelar, por González Lasso y a Santiago Montoya, en lugar de Marrugo, pero los cambios no funcionaron. América, que se quedó con diez hombres por la expulsión de Nieva, mantuvo el marcador y Millonarios se quedó sin final.