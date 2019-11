Méndez y sus fuertes declaraciones contra el arbitraje de Murillo

El presidente del Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez criticó fuertemente el trabajo del equipo arbitral encabezado por Gustavo Murillo en el partido que el América le ganó 2-0 al cuadro 'cardenal' en el estadio Pascual Guerrero y que significó la clasificación de los vallecaucanos a la final de la Liga II-2019 en la que enfrentará al Junior.

"Sabemos y sé, porque me han reportado, de las irregularidades en el arbitraje del día de hoy. El señor Murillo y sus dos asistentes cometieron errores que dañan el trabajo de todo un semestre, de mis jugadores y el esfuerzo del técnico para sacar esto adelante", dijo Méndez, quien regresó hace unos meses a la presidencia del club rojo de Bogotá.



"No voy a denunciar hoy hechos que puse en conocimiento el día de ayer. Porque considero que cuando tenga las pruebas las haré públicas", señaló y enfatizó en que les habían advertido de esta situación.



"Habían comentarios, nos hicieron algunas llamadas en la que nos dijeron cosas que estoy a punto de comprobar. Esto es muy difícil uno no puede hablar si pruebas. Por eso lo único que le digo a la afición santafereña es que nos excusen, discúlpenos, los muchachos se entregaron, fueron valientes, ante estas circunstancias es muy difícil conseguir lo que uno busca con trabajo y con esfuerzo", dijo el presidente.