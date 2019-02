Medellín busca sonreír en la Liga: recibe a un irregular Unión

Deportivo Independiente Medellín recibe este sábado a Unión Magdalena, por la cuarta fecha de la Liga 2019-I. Encuentro que se disputará en el estadio Atanasio Girardot desde las 8:00 p.m.



Motivados por el empate conseguido en Chile frente a Palestino, el ‘equipo del pueblo’ buscará su primera victoria oficial este año, además que su goleador Germán Cano supere a José Vicente Grecco y se convierta en el máximo anotador de su historia. Dos ingredientes que sazonan un gran espectáculo, que servirá de abrebocas para el compromiso de vuelta del próximo martes contra el conjunto ‘árabe’.



Poco tiempo de trabajo tuvo el conjunto rojo de Antioquia para preparar su duelo contra el ‘ciclón’ bananero. El desgaste del viaje hizo que se intensificara la última sesión de trabajos realizada el pasado viernes en el Atanasio. Pensando en la seguidilla de partidos que tendrá el ‘poderoso’ la próxima semana, Octavio Zambrano dispondrá un equipo mezclando titulares habituales con jugadores que no han tenido mucha actividad.



“Venimos de un partido difícil contra un equipo muy aguerrido. Estamos equiparando cargas, por eso hemos intentado reforzar la nómina para poder rotar. Queremos cambiar, pero no demasiado, contamos con la necesidad de sumar en la Liga”, indicó el técnico Octavio Zambrano.



Una buena noticia para Medellín es el regreso de Hernán Pertuz, el defensa se recuperó de sus molestias físicas y estará siendo inicialista. Por su parte, Dairon Mosquera por fatiga muscular y Leonardo Castro por virosis no entrenaron con el equipo en la última unidad de trabajo y los esperarán hasta última hora para jugar. William Palacios tendrá algunos minutos de juego, el extremo sigue tomando ritmo con el pasar de los trabajos.



Sobre el rival, el técnico ecuatoriano describió que “es un equipo que tiene una gran velocidad, ha mantenido su base de jugadores, rotan muy bien el balón, se conoce muy bien. No es tan aguerrido como Palestino, lo veo muy bien estructurado y tenemos que tener cuidado de Ricardo Marques que es un gran goleador”.



En el frente de ataque no habría dudas, Germán Cano será el referente del área y buscará perdurar en la historia roja como el máximo goleador. A un gol del récord lo toma con alegría y tranquilidad. “Soy un afortunado de pertenecer a esta institución, quedar en la historia me hace muy feliz. Ojalá pueda marcar y seguir tomando confianza para seguir en alza en la Liga”, expresó el ‘matador’.

Unión Magdalena llega a este encuentro con cuatro puntos, producto de una derrota, un empate y una victoria, un balance aceptable que está obligado a mejorar para alejarse del descenso.



Como novedades, el equipo de Santa Marta presenta el regreso de Christian Subero tras superar las molestias físicas, así mismo Ronaldo Lora Ballestas recibirá su primera convocatoria por la Liga con la posibilidad de debutar luciendo la camiseta azulgrana. El volante Abel Aguilar se recuperó de una rasgadura en el gemelo derecho pero seguirá siendo baja.



Posible titular



Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Jesús David Murillo, Hernán Pertuz, Jonathan Marulanda; Diego Arias, William Parra, Bryan Castrillón, Andrés Ricaurte; Ever Valencia (Leonardo Castro), Germán Cano.

D.T.: Octavio Zambrano



Unión Magdalena: Cesar Giraldo; Diego Armando de la Rosa, Edisson Restrepo, Julio Murillo, Yulian Gómez Mosquera; Fabián Cantillo, Jhojan Valencia, Uvaldo Luna, David Ferreira; Luis Arias, Ricardo Márquez.

D.T.: Harold Rivera





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín



Y Roger Urieles

Para EL TIEMPO

Santa Marta.