¿Llega el quinto?: América tendría acuerdo con un jugador extranjero

América de Cali busca rearmar su equipo para tener un buen inicio con el entrenador brasileño Alexandre Guimaraes. Luego de confirmar la salida de 14 jugadores, el cuadro escarlata se encuentra en la ardua labor de contratar nuevos futbolistas. El próximo en llegar sería el volante argentino Matías Pisano.

Neto Volpi, Michael Rangel, Edwin Velazco y Juan Pablo Zuluaga son los jugadores que hasta el momento han llegado al América de Cali. El siguiente en arribar al equipo sería el volante argentino de 27 años, Matías Pisano.



Pisano viene de jugar en Aldosivi y ha pasado por Independiente y Cruzeiro a lo largo de su carrera. El volante estuvo en diálogos con el programa "Zona Libre de Humo" de Cali y confirmó que ya hay pocos detalles por mirar con el equipo caleño: "Está todo acordado con el América y esperamos que todo salga bien. Faltan unos pequeños detalles, pero ya está todo acordado para jugar con el equipo".



El jugador destacó sus cualidades y comentó que tiene muchas expectativas de llegar al equipo: "Soy un jugador que me gusta tener la pelota, soy zurdo y me tiro siempre por dentro. Manejo la pierna izquierda pero me gusta jugar por derecha. Cuando no tengo la pelota, me gusta bajar por ella".



El jugador argentino confirmó que se encuentra arreglando temas personales y que su llegada al América podría darse en los próximos días. Por otro lado, Pisano viene de jugar 21 partidos por la Superliga Argentina con el Aldosivi, en los que marcó 3 goles.