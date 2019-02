‘No tengo una opinión certera para hablar del árbitro’, Lucas Pusineri

El técnico Lucas Pusineri argumentó que su equipo creó las opciones y tuvo todo para derrotar este domingo frente a La Equidad, pero el cobro de una pena máxima que desperdició el argentino Juan Ignacio Dinenno no permitió que el Deportivo Cali lograra tres puntos en su visita al estadio de Techo, por la cuarta fecha de la Liga Águila I-2019.



“Los momentos del partido hacen que uno se vaya disconforme, pero estoy satisfecho con el esfuerzo que hicieron los futbolistas para tratar en Bogotá y de visitantes poder llevarse una victoria. Me quedo con eso, a seguir hacia adelante porque esa es la manera en que uno quiere que su equipo rinda. Las oportunidades hay que aprovecharlas y al final se dio ese penal no cobrado”, afirmó el entrenador gaucho.

De las jugadas polémicas señaló: “en primer lugar, los futbolistas crearon las opciones, esto es un cúmulo de propiciar situaciones y después concretarlas, evidentemente no pudimos adoptar en el marcador las cosas buenas que se hicieron durante el partido en el campo, pero lo importante es haber tenido esas posibilidades como para poder darnos cuenta de que el equipo quiso y pudo, lastimosamente no se vio reflejado en el marcador, pero me quedo con eso bueno, no tengo la certeza de decir por qué no se hicieron los goles, lo importante es buscar y seguir buscando, que este es el camino para que el Deportivo Cali pueda estar a niveles competitivos y pelear el título. En el segundo punto, estaba muy lejos de la jugada y no tengo una opinión certera para hablar de lo que el árbitro quiso cobrar, me quedo con que pudimos haberlo ganado. En líneas generales fue un partido con mucha adrenalina faltando poco para terminar el juego”.



Sobre el caso Germán Mera, dijo: “es una de las posibilidades, según la parte administrativa, tengo buenos augurios de que así pueda desenfocar esta negociación, pero no es el momento de hablar del tema, todo futbolista que pueda venir a la institución para mí es importante”.



Respecto al debut de Feiver Mercado, a quien le cometieron la falta del penal, sostuvo: “Feiver todavía no tiene una semana con nosotros, llegó a nuestra pretemporada ya concluida, vimos que también le podíamos dar algunos minutos de fútbol, es un jugador maduro, de mucha experiencia, con muchos partidos y sabe desenvolverse muy bien y la entrada de Velasco también le dio oxigenación al equipo, fuimos a buscar con juego ofensivo”.



Finalmente, manifestó que las variantes funcionaron para ver un equipo más ofensivo: “Los cambios le dieron oxigenación y empuje al equipo, tuvimos las situaciones, no se pudo lograr el resultado, lastimosamente faltando muy poquito; con cuatro puntos más seríamos hoy primeros, pero no se trata de merecimientos, hay que tratar en lo posible de seguir desarrollando la idea, tratar de estar sólidos nuestros futbolistas y todos juntos poder defender los colores del Deportivo Cali”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal de Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces