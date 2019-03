‘Nos duele irnos de acá con las manos vacías’:  Lucas Pusineri

El técnico Lucas Pusineri afirmó que el Deportivo Cali fue gran dominador en el comienzo del primer tiempo ante Alianza Petrolera en Barrancabermeja, pero no tuvo la tranquilidad para definir las acciones que le hubieran permitido conseguir un triunfo en condición de visitante, cayendo 1-0 y comprometiendo su continuidad entre los ocho por tener dos partidos adelantados del calendario de la Liga Águila I-2019.



Nacional y Pasto, que ganaron sus respectivos encuentros, aparecen ahora noveno y décimo con 15 puntos, 2 menos que los verdiblancos, que se mantienen sextos, mientras Alianza subió a la séptima casilla con 16, los mismos del octavo, Patriotas. De allí que el triunfo para los dirigidos por Pusineri en el puerto petrolero era una obligación.

Sobre lo que trabajó en la semana, lo que considera le salió y no le resultó en el Daniel Villa Zapata, señaló: “En principio uno planifica un partido que sabíamos iba a ser bastante difícil, como todos los encuentros. En el primer tiempo pudimos dominar los 20 0 25 minutos iniciales, tal vez por las bandas, dominando con juego asociado, pero no concluyendo al fin como me hubiese gustado que sucediera. Sabíamos que al frente tendríamos a un rival con diez jugadores en su propio campo y que a partir de la movilidad que podíamos tener poder doblegar justamente la estrategia de ellos, poder penetrar por donde pensábamos, que era por las bandas, y atrás la línea de la línea de volantes de ellos; por momentos el equipo inquietó y por una pelota detenida, un córner, que está planificado también tener más concentración y ser más intensos en la marca, se nos va un partido que era muy importante para nosotros, pero con la tranquilidad de que el Cali en el segundo tiempo mostró inquietud de buscar el empate, con dignidad, con vergüenza deportiva, no lo pudimos lograr, pero así y todo están todos muy cansados en el vestuario, dejaron todo con dignidad. La planificación sigue, soy responsable de todo esto, conjuntamente con todo el grupo vamos a tratar en lo posible de seguir dando lucha, se viene una semana como para poder poner la cabeza en frío y enfrentar el próximo partido con mucha energía”.



Con el resultado de este sábado, son cuatro fechas que acumula el cuadro azucarero sin conseguir una victoria, por lo que el entrenador explicó: “Sabíamos que el rival iba a tener a todos sus futbolistas en campo propio y a esperar una equivocación del Cali para poder salir rápido de contra, nosotros fuimos en busca del empate con nuestras armas, estuvimos inquietando el arco rival, no pudimos concretar, cuando teníamos el dominio de juego de allí no pudimos crecer para poder lastimarlos, y después evidentemente se hace todo más confuso, más difícil, y nos vamos dolidos, con las manos vacías, veníamos con la idea de poder ratificar el buen partido que hicimos contra Nacional, pero ahora, luego de esta semana complicad,a esperamos poner las barbas en remojo y lograr rápidamente que el Deportivo Cali pueda sumar de a tres unidades”.



Acerca de la mayor posesión de la pelota, pero sin encontrar un hombre que definiera en el área de los aurinegros, Pusineri dijo: “Evidentemente el inicio y trámite posesivo del balón lo tuvo el Cali en su gran mayoría, y se define el partido desde una pelota detenida, me tengo que poner a trabajar y a pensar en tratar de solucionar las cosas, porque después lo que tenemos que ratificar es la intensidad y tratar de tener mayor concentración, nos sucedió en el partido pasado ante Nacional y después el esfuerzo se hizo, tal vez difuso, y nos duele irnos con las manos vacías, pero estamos ya grandecitos y seguramente vamos a preparar esta semana para volver a sumar de a tres en Palmaseca para tratar de salir de esta racha que tenemos de no conseguir la victoria”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces