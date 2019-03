‘Millos no fue más que nuestro equipo, lo respetamos de más’: Pusineri

Aunque Lucas Pusineri señaló que el resultado 1-1 saldado este domingo en Palmaseca, por la octava fecha de la Liga I-2019, fue justo por lo hecho por ambos equipos, también recalcó que a Millonarios le han pitado cinco penales que la han representado 15 puntos.



El entrenador argentino analizó lo ocurrido de la siguiente manera: “en el primer tiempo fuimos demasiado respetuosos, porque pudimos haber hecho mucho más daño, no pudimos profundizar. Es el quinto penal que Millos recibe en el torneo, o sea 15 puntos, hubiéramos podido perder, pero Millonarios iba ganando sin haber pateado al arco, aunque después del gol fuimos prolijos".



Y sobre el penal, dijo lo siguiente: “Dentro de la charla técnica les dije a mis futbolistas que no tocáramos a nadie del rival dentro del área, y después nos pasa lo que nos pasa, así. Luego conseguimos el gol de nuestro arquero”.



Entonces, continuando con su análisis y respecto a los árbitros, también fue claro: “No se malinterprete lo que quiero decir, enfrentamos un rival duro, difícil, aguerrido, pero en definitiva perdíamos un partido importantísimo para nosotros, en el que el rival no había pateado al arco, por lo que creo que no fue más que nuestro equipo. Lo respetamos más de la cuenta".



Y respecto a las variantes del equipo también se manifestó: “Puede ser que nos haya faltado la posibilidad de manejar el balón, hoy resignamos el juego asociado para poder definir mejor, Féiver y Dinenno son delanteros, en definitiva estamos tratando en lo posible de dejar una buena imagen, después hay cosas para corregir un poco más tranquilos".



Luego, sobre las variantes realizadas, aclaró qué quiso hacer: “en lo posible tratamos de buscar el partido más por el medio, con futbolistas que tienen buen pie, tratar de llegar hilvanando una buena jugada, evidentemente uno hace los cambios arriesgando, aunque el encuentro se puso cuesta arriba, por momentos lo logramos y en otros no”.



Finalmente, se refirió al marcador: “lo importante, después de todo, es la posibilidad de estar peleando entre los ocho, en el orden táctico que uno trata de inculcarles a los futbolistas no estamos mal, hoy nos tocó ir en desventaja. Fuimos con nuestras armas a buscar el empate, en el primer tiempo tuvimos la posibilidad, aunque no fuimos más allá. Por lo tanto, en líneas generales y siendo objetivos, el empate es justo para ambos equipos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces