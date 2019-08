Los retos para los clubes en la séptima jornada de la Liga II-2019

Entre miércoles y jueves se disputará la séptima fecha de la Liga II-2019, en la que varios equipos tendrán varios retos luego de las jornadas disputadas anteriormente y sus aspiraciones en este torneo.



Sin embargo, tres partidos están aplazados: Unión Magdalena vs. Millonarios, Huila vs. Cúcuta, y La Equidad vs. Pasto no tendrán acción en este torneo.



(Vea acá cómo está la tabla de posiciones de la Liga)

Miércoles



Bucaramanga vs. Tolima (4:00 p.m.): Hernán Torres no ha tenido el inicio que esperaba en el equipo leopardo y solo ha sumado cinco puntos con dos derrotas de local. El cuadro de Alberto Gamero ha sumado en las últimas fechas, pero no consigue la regularidad.



Once Caldas vs. Patriotas (6:00 p.m.): el cuadro blanco lleva una victoria, un empate y una derrota en condición de local, mientras que los boyacenses aún no ganan fuera de su casa.



Envigado vs. Junior (6:00 p.m.): el cuadro antioqueño busca recuperarse luego de su última caída, mientras que los barranquilleros han ganado, pero aún no deslumbran con su buena nómina.



Cali vs. Nacional (8:00 p.m.): es el duelo de dos colosos del fútbol colombiano. Los azucareros son los líderes de la Liga y buscarán mantenerse allí frente a los verdolagas que están cerca y si ganan se pondrán en la punta de la tabla.



Jueves



Jaguares vs. Alianza Petrolera (4:00 p.m.): aunque no es un duelo por el descenso directo los dos equipos están cerca de esa zona. Los aurinegros han tenido un buen arranque de Liga y de visitante han ganado un partido, empatado otro y perdió otro.



Medellín vs. Rionegro Águilas (6:00 p.m.): los dos antioqueños viven momentos distantes. El poderoso ha tenido un buen arranque, mientras que las águilas siguen sumidas en los malos resultados.



Santa Fe vs. América (8:00 p.m.): es un partido de equipos necesitados. El cardenal está ascendiendo su rendimiento, mientras que el escarlata pasa su primer bache bajo el mando de Guimaraes.