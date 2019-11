¡A practicar los penaltis! Junior, el que más ha fallado en la Liga II

Este domingo el Atlético Junior tuvo como irse arriba en el marcador a los 41 minutos del partido contra el Cúcuta, con un penalti que sancionó el árbitro Mario Herrera, por una mano en el área de Luis Miranda. Sin embargo, el portero Sebastián Viera falló en el cobro con un remate que salió muy elevado. Este fue el tercer penalti errado del cuadro ‘tiburón’ y curiosamente, el tercero en el mismo arco. Después tuvo que aparecer 'Teo' Gutiérrez para dar una lección de como patear desde el punto penalti y anotó el gol de la victoria.



En esta quinta fecha de los cuadrangulares Alianza Petrolera también falló uno. Aquí están las cifras y datos de los 14 penaltis fallados, repartidos entre el Junior y otros nueve equipos en esta Liga II-2019.

En total se han fallado 14 penaltis: siete fueron atajados, tres fueron con remates desviados (anchos), dos se fueron por encima del travesaño y dos se estrellaron en el palo.



Junior

Nueve penaltis a favor: tres errados:

19 de octubre | Junior vs. Millonarios: Wuilker Faríñez se lo atajó a Luis Narváez

20 noviembre | Junior vs. Nacional: José Cuadrado se lo atajó a Luis Sandoval

24 noviembre | Junior vs. Cúcuta: Sebastián Viera erró – tiro por encima del arco de Chaverra.



Cúcuta Deportivo

Cuatro penaltis a favor: dos errados

24 agosto | Cúcuta vs. La Equidad: Cristian Bonilla se lo atajó a Jonathan Agudelo

31 agosto | Unión Magdalena vs. Cúcuta: Horacio Ramírez se lo atajó a Matías Pérez



Bucaramanga

Cinco penaltis a favor: dos errados

21 de agosto | Bucaramanga vs. Tolima: Álvaro Montero se lo atajó a Sherman Cárdenas.

1 septiembre | Bucaramanga vs. Junior: John Pérez pateó y la devolvió el palo.



Alianza Petrolera

Seis penaltis a favor: uno errado

23 noviembre | Alianza Petrolera vs. América: Neto Volpi le atajó el cobro a John Vásquez.



Deportivo Cali

Un penalti a favor y lo falló

3 de agosto | Cali vs. La Equidad: Diego Novoa le atajó el cobro a Juan Dinenno.



Atlético Huila

Un penalti a favor y lo falló

14 octubre | Huila vs. Bucaramanga: el cobro de Diego Echeverri salió desviado.



Millonarios

Dos penaltis a favor: uno errado

17 agosto | Millonarios vs. Junior: el remate de Felipe Jaramillo salió desviado.



Once Caldas

Cuatro penaltis a favor: uno errado

13 de julio | Once Caldas vs. Nacional: remate en el palo de Mender García.



Tolima

Cinco penaltis a favor: uno errado

20 de julio | Tolima vs. América: Marco Pérez pateó y el baló se fue por encima del travesaño



Rionegro Águilas

Cuatro penaltis a favor: uno errado

20 octubre | Rionegro Águilas vs. Cali: el cobro de Jader Obrian se fue ancho.