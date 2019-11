Las dos largas rachas que rompió el gol de Plata en el Metropolitano

Anderson Plata recibió un balón largo de Bernaldo Manzano, controló con el pecho y definió por encima del portero Sebastián Viera, quien se confió y no alcanzó a sacarla. La anotación, que puso en ventaja parcialmente 0-1 al Deportes Tolima en el juego contra el Junior, en el estadio Metropolitano, por la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga II-2019, rompió dos rachas importantes que vale la pena destacar.

La primera racha que cortó Plata fue la de la valla invicta de Sebastián Viera, del Junior, en seis partidos consecutivos en el Metropolitano. El portero uruguayo no recibía gol desde la fecha 8, cuando perdió 0-1 con el Once Caldas, con anotación de Javier Reina. Fueron en total 554 minutos sin recibir goles.



La segunda racha que rompió el atacante nacido en Villanueva, La Guajira, fue una de él mismo, pues llevaba 12 partidos sin anotar. En la Liga II-2019 solo había anotado dos goles y el más reciente había sido el 21 de agosto pasado, en el estadio Alfonso López, cuando consiguió el 0-1 parcial frente al Bucaramanga, en el juego de la fecha 7, que al final terminó empatado 1-1.



Después de anotar ese gol Gamero le dio confianza a Plata y lo puso como titular en 12 partidos consecutivos (solo se perdió el partido contra Alianza por lesión) pero no pudo anotar en ninguno. Solo hasta este domingo pudo romper esa mala racha.