Los candidatos para reemplazar a Pusineri en el Deportivo Cali

Luego de la salida el sábado de Lucas Pusineri de la dirección técnica, los directivos del Deportivo Cali analizan las hojas de vida de quienes podrían ser su probable reemplazo y lógicamente, que se acomode a la oferta económica de la institución.

Dos nombres han cobrado fuerza en las últimas: Uno que como jugador activo del club fue ídolo de la afición: el arquero venezolano Rafael Dudamel, y otro que dirige en Argentina.



Dudamel es el actual seleccionador de mayores de su país, pero está radicado en Cali y eso favorecería su llegada al banquillo azucarero. Además, tiene una buena relación con el club, en varias ocasiones ha manifestado que le gustaría volver como técnico y no despreciaría esa opción.



Dudamel, quien defendió los colores del cuadro caleño entre 1998 y 2001, ha tenido experiencia también como la Sub 17 y Sub 20, además de haber dirigido a Estudiantes de Mérida y Deportivo Lara. Sus equipos normalmente son ofensivos, como le gusta al hincha verdiblanco, pero también propende porque no se regale nada en el fondo.



La otra posibilidad es Pedro Troglio, en caso de que los jerarcas del Cali se decidan por la continuidad de la línea gaucha.



Troglio se coronó este domingo campeón del Torneo Apertura en Honduras con el Olimpia, al vencer 4-0 a Marathon, y algunos periodistas de su país sostienen que han sabido del interés del equipo vallecaucano por traerlo a Colombia.



De igual forma, se mencionó el nombre de Jorge Luis Pinto, quien dejó a Millonarios, pero un factor en contra sería su aspiración salarial.



El plantel profesional verdiblancos saldrán a vacaciones el 13 de diciembre y debe regresar el 3 de enero para preparar el Torneo ESPN, que se jugará como pretemporada en Bogotá, junto a América, Millonarios y Santa Fe, por lo que el tema del técnico cobra suma urgencia.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces