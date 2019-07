El ‘ABC’ de la Liga II-2019: sistema, cupos a copas y el descenso

Este fin de semana arranca la Liga II-2019, la edición 90 del fútbol profesional colombiano. Después de que Junior se coronara en el primer semestre, ahora todos sueñan con coronar la estrella de fin de año, que da la clasificación a la próxima Copa Libertadores y a la Superliga.

Además, esta Liga tiene la importancia de definir a los demás equipos clasificados a la Libertadores y a la Suramericana; y sentenciará los descensos.



Aquí, todo lo que usted debe saber sobre la Liga II, en la que compiten 20 equipos.



El formato

La primera parte del campeonato consta de 19 jornadas todos contra todos y una fecha especial, la décima, para jugar los clásicos. Después de las 20 jornadas, se clasificarán los 8 primeros equipos de la tabla de posiciones y se distribuirán en dos cuadrangulares. Los primeros de cada grupo disputarán la gran final.



El primero y el segundo de la tabla encabezarán cada cuadrangular. Los demás clasificados serán sorteados según las siguientes parejas (3º y 4º, 5º y 6º, 7º y 8º).

En casos de empate

Si en la fase de ‘todos contra todos’ o en los cuadrangulares hay dos o más equipos empatados en puntos, estas son las maneras de desempatar.



1. Mayor diferencia entre el total de goles a favor y el total de goles en contra.

2. Mayor número de goles a favor.

3. Mayor número de goles a su favor como visitante.

4. Menor número de goles en su contra como visitante.

5. Por sorteo.



Cupos a Copas

Copa Libertadores



El campeón de la Liga I (Junior) y el campeón de la Liga II serán Colombia 1 y Colombia 2 en la Copa Libertadores 2020. El cupo Colombia 3 lo tendrá el equipo que NO haya sido campeón y esté mejor ubicado en la tabla de reclasificación. Colombia 4 será el campeón de la Copa Colombia.



* Si Junior también gana la Liga II, Colombia 2 y Colombia 3 se establecerán por la mejor ubicación en la reclasificación.



* Si un equipo que descienda, gana un cupo a Libertadores, se le dará al mejor ubicado en reclasificación y no haya clasificado a la Copa.



* Si el campeón de la Copa Colombia también ganó la Liga I o Liga II, clasificará a Libertadores como Colombia 1 o Colombia 2. El cupo Colombia 4 se entregará según la tabla de reclasificación.



Copa Suramericana



A Copa Suramericana clasificarán los cuatro mejores equipos ubicados en la tabla de reclasificación y NO hayan obtenido cupo a la Copa Libertadores.



* Para la reclasificación cuentan los puntos de todas las fases del campeonato.



El descenso

Descenderán los dos últimos equipos en la tabla del descenso. En caso de empate se aplican las mismas opciones de desempate.