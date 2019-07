Hay preocupación por Kilian Virviescas: sufrió un infarto cerebral

El exjugador Kilian Virviescas sufrió un infarto cerebral que lo mantiene bajo supervisión médica en una clínica de Ibagué.

Según las primeras informaciones, Virviescas sufrió un malestar el pasado martes, mientras veía con su familia el partido entre Brasil y Argentina por Copa América, y de inmediato fue auxiliado. Fue trasladado a la Clínica Calambeo donde actualmente recibe cuidado intensivo.



Precisamente, desde su entorno se asegura que en este momento se encuentra consciente, estable y a la espera de una intervención para recuperar la movilidad del lado izquierda.



Él mismo, en diálogo con Gol Caracol, dio señales de tranquilidad: "me hicieron un examen a través del esófago, tengo un hueco en un ventrículo y me tienen que hacer una intervención mediante un catéter. Perdí la movilidad de la pierna izquierda y del brazo izquierdo, me estoy recuperando de eso", cita el mencionado medio.



Virviescas, de 38 años, fue campeón con América de Cali tres veces, entre 2000 y 2001, y además tiene un título en Argentina con River Plate (2004). Jugó en 12 equipos en su carrera: en Colombia, además de América, pasó por Real Cartagena, Santa Fe, Tolima, Envigado y Patriotas; en el exterior jugó en San Lorenzo y Gimnasia (Argentina), Sao Caetano (Brasil), La Serena y Unión San Felipe (Chile) y Alianza Lima (Perú).