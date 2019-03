Por la fecha 8 de la Liga I-2019, Jaguares recibe la visita de Deportes Tolima en el estadio Municipal de Montería. Los dirigidos por John Bodmer vienen de 6 partidos sin conocer la victoria tanto de local como de visitante.

Será la novena ocasión que Jaguares de Córdoba rivalice por Liga ante Deportes Tolima y la quinta vez que se enfrenten en suelo cordobés por el mismo torneo.



Los dirigidos por John Bodmer van con el objetivo de obtener el resultado que los regrese al selecto grupo de los ocho, mientras que los ibaguereños se quieren sostener en esa zona.



El cuadro cordobés, que se ubica 11 en la tabla con 8 puntos, saldrá con la convicción de ganar las tres unidades que le darían la opción de sobrepasar a Tolima, que en estos momentos se sitúa en la séptima casilla con 10 unidades.De los ocho encuentros anteriores por Liga, Tolima ha registrando ante Jaguares tres triunfos, tres empates y dos juegos perdidos.

Tolima a confirmar racha positiva

En la nómina viajera no se tuvo en cuenta a jugadores como: Danobis Banguero, Juan Guillermo Arboleda, Rafael Carrascal, Luis González, Jaminton Campaz y Marco Pérez; reaparecen en convocatoria Daniel Cataño, Maicol Balanta y Jorge Ramos, hombres que no eran tenidos en cuenta hace algunas fechas.



El equipo Pijao es séptimo con 10 puntos, no ha tenido un rendimiento parejo tanto en casa como de por fuera de Ibagué, sin embargo el pasado miércoles ante Bucaramanga mostró una mejoría en el funcionamiento colectivo, situación que hizo recordar el trabajo que lo llevó a ser campeón y semifinalista el año anterior, más ahora que se llega aproxima el meridiano de la Liga y el arranque de Copa Libertadores.



Con respecto a este juego en Montería, el delantero Diego Valdés indicó "es un partido donde se tiene la posibilidad de seguir evolucionando, en la fecha anterior se falló en definición y esa es una fase que tenemos que mejorar para complementar el trabajo colectivo que venimos realizando, estamos en un momento de gran exigencia y lo que hagamos en Liga se verá reflejado en Copa".

Alineaciones probables

Jaguares: Roque Cardozo; Juan Zuluaga, Delio Ojeda, Jorge Lozano, Jesús Murillo; Ángel Bonilla, Andrés Arboleda, Pablo Rojas, Harrison Mojica, Olmer García y Jorge Obregón.



D.T.: John Jairo Bodmer



Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Jhony Mostasilla, Leyvin Balanta; Yeison Gordillo, Larry Vásquez, Maicol Balanta, Alex Castro; Luis Nery Caballero, Diego Valdés.



D.T.: Alberto Gamero



Estadio: Municipal de Montería



Hora: 5:30 p.m.



Árbitro: Edilson Ariza Moreno



TV: Win Sports