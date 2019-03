Deportivo Cali, a sumar de a tres como visitante: enfrenta a Patriotas

Con la idea de ratificar el buen momento futbolístico, que le ha permitido ganar dos partidos consecutivos, Patriotas recibirá a Deportivo Cali el jueves 7 de marzo, a las 7:30 p.m., en el estadio La Independencia, de Tunja, en juego que corresponde a la fecha 13 de la Liga l - 2019.



La modificación del horario de este compromiso se debe a la participación del cuadro azucarero en la Copa Sudamericana, pues el 4 de abril enfrentará a Guaraní en la primera ronda del torneo continental, mientras el partido estaba programado para el próximo 6 de abril.

Patriotas, a ratificar su permanencia en el grupo de los 8



Después de la buena victoria 0-1 ante Bucaramanga, el conjunto boyacense ajustó dos triunfos consecutivos que le permitieron ascender al séptimo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos. Tras esto y con lo apretado del calendario, el conjunto andino recurrirá a la rotación de jugadores, tal y como aconteció ante el cuadro leopardo.



En ese orden de ideas, se prevé el retorno del lateral izquierdo, César Hinestroza, quien ya se recuperó de una molestia física y quedó a órdenes del cuerpo técnico. Lo mismo puede acontecer con el defensor central Davinson Monsalve, quien sería alternativa en el banco de suplentes. Pero quien tiene más posibilidad de volver a la titular, es el mediocampista Andrés Felipe Ávila, que descansó la última fecha.



“Esperamos tener una buena presentación y lograr los tres puntos que nos permitan estar dentro de los ocho. El equipo ha trabajado bien y está mentalizado para enfrentar a Cali, que es un equipo con mucho oficio”, afirmó Diego Corredor Hurtado, entrenador de Patriotas.



Cali va a la altura de Tunja para retar a Patriotas



Deportivo Cali tendría dos variantes en su formación titular este jueves (7:30 p.m.) en Tunja para el partido adelantado de la fecha 13 de la Liga I-2019 frente a Patriotas en el Estadio La Independencia, donde espera un triunfo que le permita continuar entre los primeros ocho de la tabla.



El técnico Lucas Pusineri dejó abierta esa posibilidad el martes, en rueda de prensa, analizando que tiene dos encuentros seguidos por fuera y en altura, ya que el domingo (2:00 p.m.) estará en Ipiales para medirse a Pasto. Así pues, las variantes serían: Christian Rivera reemplazaría al uruguayo Matías Cabrera y el guajiro Carlos Rodríguez iría por Féver Mercado, para contar con mayor manejo en mitad de cancha.



El volante vallecaucano John Édison Mosquera, habló en la previa del encuentro y se refirió a las críticas sobre su juego: “siempre me entrego al equipo, he tenido errores pero trato de pensar en el colectivo. No pienso individualmente”.



Deportivo Cali es sexto en el campeonato con 13 puntos, en tanto que su rival de turno ocupa la séptima posición con 12, tras sacar 6 unidades consecutivas ante Once Caldas Bucaramanga (de visita). De allí que el compromiso es clave para los azucareros, que el fin de semana seguirán por fuera, en Ipiales el domingo (2:00 p.m.) frente al Pasto.



Alineaciones probables



Patriotas: Eder Chaux; Israel Alba, Daniel Briceño, Miller Mosquera, César Hinestroza; Exequiel Benavidez, Andrés Ávila, Kelvin Osorio, Daniel Mantilla; Jhon Fredy Salazar y Brayan Fernández.

D.T.: Diego Corredor Hurtado

​

Deportivo Cali: Camilo Vargas; Ánderson Mojica, Danny Rosero, Richard Rentería, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Christian Rivera, Deiber Caicedo, John Édison Mosquera, Carlos Rodríguez; y Juan Ignacio Dinenno.

D.T.: Lucas Pusineri



Fecha: Jueves 7 de marzo



Estadio: La Independencia



Hora: 7:30 p.m.



TV: WIN Sports



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces



Ulises Ortega Acuña

Tunja / Especial El Tiempo

@odiseonoticias