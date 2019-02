Medellín necesita ganar a Cali para salir del fondo de la tabla

Este domingo, desde las 5:00 p.m., en el estadio Atanasio Girardot y con transmisión de RCN, Deportivo Independiente Medellín recibe a Deportivo Cali con la necesidad de ganar para salir del fondo de la tabla y lograr su primer triunfo en lo que va de la Liga l - 2019. Los dirigidos por Octavio Zambrano, que salieron a respaldar al D.T. quieren demostrar, en la cancha, su respaldo al ecuatoriano.

Medellín quiere ganar por primera vez en esta Liga



Con dos empates y cinco derrotas, el equipo rojo de Antioquia necesita obtener su primera victoria para escapar del fondo de la tabla y remediar el flojo arranque que lo dejó también por fuera de la Copa Libertadores. El técnico Octavio Zambrano tuvo una semana larga, donde hubo respaldo y trabajo duro para volver a encarrilar el proceso.



“Tenemos tres partidos importantes al frente, son puntos que nos servirían para meternos entre los ocho y pelear los primeros lugares. No pienso solamente en el partido frente al Deportivo Cali, contra Rionegro y Nacional debemos entrar en una racha ganadora para cuadrar caja. Estamos enfocados en eso”, precisó Zambrano.



Además, el D.T. ecuatoriano anticipó que William Arboleda podría debutar este semestre con el equipo rojo: “William (Arboleda) se ha recuperado, ha entrenado bien y tiene para 30 minutos de buen juego. Es probable que sume minutos”.



El Cali va por otra buen cosecha en su visita al Medellín



Tras dos triunfos consecutivos, el ambiente en el cuadro vallecaucano es positivo, gracias a las victorias. A partir de esto, Lucas Pusineri enfocó el trabajo de la semana en la recuperación de sus jugadores el miércoles luego de vencer 2-1, con apremio, a Unión Magdalena.



Con base en ello, el volante uruguayo Matías Cabrera, quien se recuperó de una lesión en la temporada pasada, habló al respecto: “Estamos muy tranquilos, se nos dieron dos resultados positivos, pero siempre hay cosas por mejorar. Somos autocríticos, cuando se gana no todo es perfecto y debemos seguir corrigiendo”.



De lo que ha sido su aporte en la recuperación, al lado de Andrés Colorado, señaló: “en lo personal estoy contento, vengo de una lesión importante y me estoy sintiendo mejor en cada partido. Trato de cumplir mi rol, hacerlo de la mejor manera y así poder sumar para el equipo”.



Alineaciones probables



Independiente Medellín: David González; Elvis Perlaza, Jesús Murillo, Héctor Urrego, Sebastián Macías; Diego Arias, Andrés Ricaurte; William Palacios, Braian Castrillón; Leonardo Castro (Steven Rodríguez), Germán Cano.



D.T.: Octavio Zambrano



Deportivo Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Richard Rentería, Darwin Andrade, Andrés Colorado, Matías Cabrera, Deiber Caicedo, John Édison Mosquera; Féiver Mercado y Juan Ignacio Dinenno.



D.T.: Lucas Pusineri.



Árbitro: Mario Herrera (Meta)



Hora: 5:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot



TV: Canal RCN



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces