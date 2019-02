América espera domar al león capitalino este jueves en el Pascual

Los cuatro partidos que América y Santa Fe han disputado desde el regreso de los escarlatas a primera división han favorecido al cuadro ‘cardenal’. Sin embargo, el presente muestra un mejor momento de los dirigidos por Fernando ‘Pecoso’ Castro y es tan buena la expectativa entre sus hinchas que el Pascual Guerrero seguramente tendrá más de 25.000 almas este jueves (6:30 p.m.) para el compromiso de ambos en la séptima fecha de la Liga Águila I-2019.



Santa Fe ha ganado 8 puntos de 12 posibles en ese acumulado de cuatro encuentros recientes de los ‘diablos’ como anfitriones, aunque la estadística señala que en toda la historia han disputado 114 juegos, con 61 triunfos de América, 36 empates y 17 victorias del ‘león’ capitalino.

No obstante, en cuanto a rendimiento futbolístico y ubicación en la tabla del campeonato llega mejor el cuadro vallecaucano, cuarto con 13 puntos (4 triunfos y 1 igualdad), mientras Santa Fe es penúltimo con 4 (todos empates).



Lo que es prácticamente un hecho es que ‘Pecoso’ Castro le dé continuidad a su formación titular, porque él mismo admitió que ha encontrado una base, con jugadores de buen rendimiento como el arquero Carlos Bejarano, Juan Pablo Segovia, Marlon Torres, Julián Guevara, Carlos José Sierra, el argentino Cristian Álvarez y el venezolano Fernando Aristeguieta, el goleador del torneo con 8 tantos.



Todavía hay detalles por ajustar y el técnico rojo lo sabe: Ajustar la marca por los costados y entregar mejor el balón en la mitad de la cancha. “La defensa ha tenido un buen comportamiento, no conozco un equipo que nunca reciba goles, hay jugadores nuevos que hay que ir integrando poco a poco, Segovia y Marlon Torres son dos excelentes centrales que poco a poco van mejorando y cuando eso ocurra menos goles vamos a recibir”, manifestó.



Del compromiso ante Santa Fe señaló que “El equipo es muy consciente, sabe que mientras ganemos de local podemos obtiene fácilmente la clasificación, dentro de los números está que si se gana los partidos se da un gran paso para llegar a la final de los ocho, nosotros ya hemos ganado dos partidos afuera y espero continuar con esa buena racha de triunfos, y así nos vamos dando cuenta que cuando estemos clasificados a falta de dos o tres fechas, que mejor que darle la posibilidad a varios jugadores que han venido trabajando supremamente bien, pero por el rendimiento del grupo titular no han tenido opción de actuar”.



Sobre si piensa en algún cambio en el once inicialista, sostuvo que ”mientras el equipo esté ganando no hay necesidad de hacer cambios, a veces se hace por una lesión o suspensión, de resto nunca acostumbro a mover el grupo, de resto el plantel está en buenas condiciones”.



No quiso profundizar mucho sobre el conjunto bogotano: “Apenas salga de la rueda de prensa voy a ver toda la tarde uno o dos videos de Santa Fe, tengo toda la tarde y este jueves para mirar por qué el rival no está ganando, volumen, ofensivo, el arquero, siempre lo hago por respeto del adversario, somos locales y necesitamos los tres puntos en nuestro estadio”.



Castro volvió a referirse a lo que va a ser su propuesta: “El equipo sabe que de local las condiciones las ponemos nosotros, no el rival; eso sí, con el máximo respeto del rival acá en la cancha somos nosotros los que tenemos que proponer”, mientras que estemos ganando la gente nos va a acompañar mucho más”.



Acerca de lo que corrigió durante estos días tras el partido en Rionegro, adujo: “quedé preocupado porque saliendo del fondo el rival nunca me ganó una pelota, se la entregamos nosotros, hicimos mala entrega, pero hay que corregir porque fallamos muchísimo en eso”.



Alineación probable



Estadio: Pascual Guerrero



Hora: 6:30 p.m.



TV: WIN Sports



América: Carlos Bejarano; Jhonatan Pérez, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Andrés Álvarez; Julián Guevara, Carlos José Sierra, Yesus Cabrera, Cristian Álvarez; Kevin Viveros y Fernando Aristeguieta.



D.T.: Fernando ´Pecoso’ Castro



Árbitro: Mario Herrera (Meta)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces