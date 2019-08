'Estamos motivados para conseguir los tres puntos': Germán Cano

El Sierra Nevada de Santa Marta será un nuevo estadio en la carrera del goleador del Independiente Medellín Germán Cano. Para el argentino, la idea es seguir anotando goles y aumentar el récord que ostenta como el máximo artillero en la historia ‘poderosa’.

Es por eso que no se confía ni del rival, ni la diferencia a favor en el historial, ni mucho menos que ya le marcó en el primer semestre, siendo uno de los goles que le sirvieron para superar a José Vicente Grecco en la tabla histórica de artilleros. “Por lo que he escuchado es una plaza con mucho calor y linda para jugar y hacer un gran partido. Venimos de perder contra Junior, pero trabajamos duro esta semana para revertir lo sucedido, tenemos la mentalidad positiva y estamos motivados para conseguir los tres puntos”, destacó Cano.



Sobre la actualidad del equipo, indicó que “todo es un proceso, nos estamos conociendo con los compañeros nuevos, lo estamos haciendo muy bien, somos positivos y se nos presenta un gran partido para poner en práctica todo lo que hemos trabajado”.



Para Germán, “va a ser fundamental mantener la posición de la pelota, será la clave del partido. Hace mucho calor en Santa Marta y eso nos puede dar mucho desgaste. Esperamos encontrar espacios para filtrar balones, poder marcar y que encontremos el resultado que necesitamos”, precisó el delantero que lleva 1 gol marcado en la Liga II-2019.



Finalmente, para Cano, el tema del descenso del rival es algo que no lo tiene en cuenta. El delantero se enfoca en su equipo y en poder conducirlos a una nueva victoria. “Cuando entran a la cancha somos once contra once y lo mejor que nos puede pasar es hacer un gran partido. El calor es para los dos, no sé como estará el terreno de juego. Pero si tenemos una mental ganadora y saber lo que hicimos durante la semana en el partido, será un plus para poder ganarlo”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín