Felipe Jaramillo explicó por qué le ha costado volver a su mejor nivel

El mediocampista de Millonarios Felipe Jaramillo habló este viernes en rueda de prensa y respondió sin tapujos a la pregunta de por qué no ha podido volver al nivel que le convirtió en uno de los jugadores clave del funcionamiento en el equipo de Jorge Luis Pinto. El jugador sufrió una luxación en la clavícula el 12 de mayo pasado, en el partido contra el América, en Cali, que le obligó a estar casi tres meses parado.

Jaramillo cree que este bajón en su nivel se ha dado por el largo tiempo de incapacidad. “Es difícil volver de una lesión, es difícil estar tres meses parado. Estar tres meses sin jugar. Volver el difícil. Más cuando vuelves y no está el 100 por ciento de tus compañeros”, explicó Jaramillo.



Al mediocampista de 23 años le tuvieron que hacer una cirugía en el hombro lo que complicó más su recuperación. “Es arrancar de cero, prácticamente, volver a coger el ritmo, el estado físico, a coger confianza con el balón, porque cuando es una intervención quirúrgica no puedes hacer nada, tienes que estar postrado en una cama. Pierdes musculatura, te subes de peso. Es complicado, nunca me había pasado, pero ahí estoy tratando de volver”, especificó.



“Estoy al cien por ciento en lo físico, ahora estoy tratando de acoplarme con los compañeros nuevos”, agregó el volante quien cree que Millonarios también viene subiendo su nivel. “En el partido con el Cali, en el segundo tiempo, mostramos muy buen fútbol, muchas ganas y de lo que estamos hechos. Es vivir el día a día y estar comprometidos con el equipo y con la institución”, dijo Jaramillo.



Jaramillo es consciente del mayor problema que tiene el funcionamiento del equipo: “El profe siempre me ha pedido que intente salir bien desde atrás. El problema radica en que no estamos saliendo bien en la zona de atrás, del cuatro. Nos falta un poquito de confianza, nosotros siempre estamos dispuestos a ir a pedir el balón, a tratar de sacar el balón desde atrás y a dar pelea en la mitad”, sentenció.