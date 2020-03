Así va la Liga: 5 noticias del fin de semana en el fútbol colombiano

La 8ª jornada de la Liga I-2020 tuvo ocho de sus diez partidos entre viernes y domingo. Se han anotado 22 goles. Millonarios ha sido el mayor afectado de la jornada por una nueva derrota. A falta de dos compromisos, todos los juegos han tenido goles.



Así va la tabla de posiciones del campeonato



Es así, que estas son las 5 noticias que ha dejado por ahora la fecha 8:



1- Los empates son tendencia. De ocho compromisos jugados, seis terminaron en tablas. Cali no pudo con Pereira en Palmaseca; Once Caldas y América dividieron honores; Bucaramanga cedió puntos con Junior; Chicó y Alianza igualaron con polémica; Envigado y Rionegro dejaron parejo el duelo regional; y Santa Fe y Nacional también igualaron.



2- Millonarios no arranca. Cayó 1-0 en su visita al Independiente Medellín y sigue sumido en una crisis de resultados. Se le acaba el margen de error a los dirigidos por Alberto Gamero y las críticas de su hinchada aumentan jornada a jornada.



3- Pimentel y duras acusaciones. El empate de Chicó con Alianza Petrolera dejó polémicas arbitrales, y por eso el máximo accionista ajedrezado arremetió contra el juez Luis Sánchez y acusó al FPC de ser controlado por el mundo de las apuestas.



4- Dobletes. Jáder Obrian y Andrés Andrade marcaron por duplicado. Ambos de visitantes y para darle el empate a sus equipos: Rionegro y Nacional, respectivamente.



5- La lucha está apretada. Ocho equipos están distanciado por tres puntos. Entre Nacional (15 puntos) y América (12), las cosas se ponen buenas para luchar por los cuatro cupos de los finalistas.