Almeida debutará el próximo sábado frente a Envigado el próximo sábado

Otro técnico con perfil de Selección aterriza en el fútbol profesional colombiano. Se trata de Ever Hugo Almeida, uruguayo de nacimiento, pero paraguayo por adopción, asumió las riendas de Rionegro Águilas, un equipo que marcha colero en el campeonato y en el que deberá afrontar los retos de sumar puntos para escaparle al descenso.



"La situación es difícil, nunca te van a llamar cuando un equipo es puntero o marcha invicto. Por lo general te llaman para que les tires un salvavidas. Decidí asumir porque vi un buen grupo de jugadores que aún no se encuentran", indicó el ex técnico de equipos como Olimpia y la Selección Paraguaya.

El estratega firmó por un año con el equipo antioqueño, junto a él, trabajará su asistente Gustavo Bobadilla y un preparador de arqueros quienes llegarán la próxima semana.



Además de la Liga, está el reto de la Copa Suramericana, donde enfrentarán en la primera fase a Oriente Petrolero de Bolivia, comenzando el próximo jueves 21 de marzo en el estadio Alberto Grisales.



"Es un lindo reto la Copa Suramericana, queremos que el equipo suba el rendimiento y el espíritu. El próximo jueves jugamos en esta Copa y nos van a ver en gran parte del Mundo, representamos al club y a los colores del país", precisó.



Almeida fue aquel arquero que atajó la recordada tanda de penales en la final de la Copa Libertadores de 1989 con Olimpia frente a Nacional. En su presentación elogió al conjunto 'verdolaga' y a René Higuita, quien ya lo invitó a almorzar, aunque todavía no se han visto. "Saludos a (René) Higuita, que ya me invitó a almorzar, ya nos veremos pronto", comentó.



Frente a Envigado, el próximo sábado en el Polideportivo Sur, Ever Hugo Almeida arrancará una nueva aventura en el fútbol colombiano.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín