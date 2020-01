Boyacá Chicó busca romper una racha como visitante contra Envigado

Este sábado el Boyacá Chicó tendrá su re estreno en primera división con un duro encuentro como visitante frente al Envigado, en el estadio Polideportivo Sur. Y el reto es complicado porque este es un rival al que el cuadro ajedrezado no le pudo ganar en las últimas nueve visitas y el triunfo más reciente se remonta al 31 de agosto del 2008, por 1-2.

Ese día el Chicó se impuso con un doblete que consiguió Marco Pérez en tan solo dos minutos (66 y 66), mientras que el descuento lo anotó Jorge Horacio Serna en el minuto 77. El Chicó terminó con nueve hombres por las expulsiones de Leonardo Favio López y del argentino Miguel Caneo, mientras que el cuadro envigadeño vio la roja Juan Fernando Leal.



Después de esa fecha el Boyacá Chicó visitó nueve veces al Envigado y sacó cinco empates y cuatro veces salió derrotado. De hecho las dos más recientes visitas fueron triunfos del cuadro antioqueño por 1-0 el 3 de noviembre del 2018 y 3-1 el 8 de octubre del 2016.

El Envigado seguirá dando prioridad a 'La Cantera de Héroes'

El técnico español José Arastey recibió varios refuerzos, sin embargo el objetivo sigue siendo darle prioridad a su cantera. “Como primera medida pensamos en darle continuidad al equipo que terminó el año pasado. Son jugadores que su nivel ha ido en aumento y están haciendo las cosas mucho mejor”, dijo el técnico Arastey.



Envigado, en la clausura del año pasado, se ubicó en el puesto 16, tras 23 puntos conseguidos. “Llego a un equipo en el que todos son humildes y donde han salido figuras de talla mundial, eso me tiene muy contento y concentrado en lograr mis objetivos. Vengo a trabajar y a aportar lo que he aprendí en equipos como Nacional”, apuntó Jean Lucas Rivera.



En cuanto a la nómina titular se evidenció que tendrá dos variantes respecto a la que terminó actuando el año pasado, son ellos el juvenil Juan Camilo Suárez y el ex Atlético Nacional Jean Lucas Rivera.

Así llega el Boyacá Chicó



El equipo dirigido por John Jairo ‘La Flecha’ Gómez hizo toda su pretemporada en Tunja desde el pasado 4 de enero y solo jugó dos amistosos contra el Deportivo Pasto en Bogotá (ambos terminaron empatados sin goles).



El Boyacá Chicó, que llega con la presión por escapar del fondo en la tabla del descenso, buscará una victoria, pese a que tendrá tres bajas importantes por acumulación de amarillas del campeonato de la Primera B del 2019. Son el defensor central Jonathan Muñoz, el mediocampista Juan Camilo Vela y el delantero Luis Páez.



El técnico Gómez utilizaría a tres de los recién llegados al club: el portero Pablo Mina, el central Dayron Benavides y el delantero Diego Echeverri.

Alineaciones problables:



Envigado: Santiago Londoño; Juan Camilo Suárez, Santiago Noreña, Luis Tipton y Santiago Jiménez; Jairo Palomino, Iván Rojas, Yeison Guzmán, Jean Lucas Rivera y Paternina; John Durán.

D.T.: José Arastey



Boyacá Chicó: Pablo Mina; Jarol Martínez, Camilo Pérez, Dayron Benavides, Jordy Monroy; Frank Lozano, Edward González Mateo Palacios, Nelino Tapia; Edinson Palomino y Diego Echeverri.

D.T. John Jairo Gómez



Hora: 2:00 p.m.

Árbitro: John Perdomo (Huila)

TV: Win Sports y Win Sports+





Con información de



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo - Envigado



Alfredo Yacelga Abreo

Redactor FUTBOLRED