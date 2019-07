Así se llevó a cabo la contratación de los refuerzos en Millonarios

Millonarios es el blanco de críticas de sus hinchas tras un flojo arranque en la Liga II-2019, el cual no convence a la hinchada del cuadro embajador. Ante esta situación, Enrique Camacho, presidente del equipo salió a apagar el incendio que han generado las críticas sobre los refuerzos para el segundo semestre del año.

En diálogo exclusivo con el periódico El Tiempo, Enrique Camacho dio varias declaraciones que defienden al club de las incontables críticas que han sufrido tras un complicado arranque en el torneo.



La victoria frente a Once Caldas y la derrota frente a Envigado, despertaron la inconformidad de la hinchada con el plantel que conformó Millonarios para la Copa Colombia y la Liga. Ante esta situación, Camacho no dejó cabos sueltos y aclaró cada situación que crítica el hincha.



"Todavía se están ajustando mucho las líneas, el profesor está definiendo ajustes en la forma de jugar. Hay que esperar que, de acuerdo con su opinión, vaya avanzando lo que él quiere que trabaje el equipo en este campeonato", comentó Enrique Camacho sobre el regular inicio que está teniendo Millonarios en el campeonato.



La respuesta de Jorge Luis Pinto sobre la posibilidad de dirigir a Panamá, generó bastante controversia, ante esto el presidente respondió: "El profesor Pinto recibió una llamada a su celular, me lo comentó, simplemente lo llamaron y los atendió, se sintió honrado como cualquiera si lo buscan como técnico de selección. Les dijo que no estaba interesado y que su compromiso era con Millonarios. Solo fue una llamada espontánea que le hicieron".



Sobre las críticas y comentarios de la hinchada en contra de los refuerzos, el presidente restó importancia y aseguró que esas palabras siempre están en un equipo grande: "Bueno, esos son los comentarios de siempre. Todos los campeonatos siempre me hacen esa pregunta. Naturalmente, entre ellos hay diferentes ideas de los jugadores que quisieran para Millonarios. Es importante tener en cuenta que los refuerzos son los que pide el cuerpo técnico, sobre eso responde el equipo: esos cinco jugadores que trajimos, 'Chicho' Arango, Martínez, Zapata, Moreno y Balanta, todo el cuerpo técnico los aprobó, los aceptó, nos pidió inclusive un jugador más, que era Yustin Arboleda, pero después de que negociamos con el club Marathón, él dijo que no quería venir pese a que habló con el profesor Pinto. Entonces todos los jugadores tienen la solicitud y la aceptación del cuerpo técnico".



Millonarios todavía está en búsqueda de refuerzos, el presidente del equipo aseguró que hay dos candidatos a llegar al club: "No. Estamos pensando y tenemos dos cupos, pensamos si llega Juan Camilo Salazar si arreglamos temas económicos, y si el cuerpo técnico escoge un candidato que le hemos dado en el frente de ataque".



Los hinchas han criticado ampliamente la política institucional, la cual se puso en duda con declaraciones recientes de Ricardo Lunari: "Nada que ver, lo que pasó contra América fue un descalabro muy grande, no se jugó como se hizo en el campeonato y fue una tristeza no llegar a la final, pero los ajustes son de acuerdo con lo que el cuerpo técnico quiere, en unos casos, y en otros, porque algunos jugadores querían tener otras oportunidades: Marrugo quería retornar a México, y las condiciones eran buenas, y Roberto Ovelar quería otra oportunidad en su país, y Matías de los Santos... pues para un uruguayo jugar en Vélez es muy importante. Y el cuerpo técnico no retiene a un jugador que quiere buscar otro norte porque los quiere ciento por ciento motivados".



La salida de Matías de los Santos y Cristian Marrugo suponen dos pérdidas importantes, sin embargo, Camacho considera que el equipo siguen siendo competitivo: "Creo que no, pero lo importante es lo que crea el cuerpo técnico, y el profesor Pinto cree que no. Él cree que tiene un equipo que ha reemplazado adecuadamente a los que se fueron. Le ha gustado Arango en el frente de ataque; Ovelar jugó poco; Marrugo, un gran jugador, pero ahí tenemos a Montoya, que es una gran alternativa".



Wuilker Fariñez es un tema que tiene a los hinchas de Millonarios con muchas dudas, ante esta situación, el presidente aseguró su continuidad: "Es arquero de Millonarios y en este momento está lesionado. Se está recuperando. Yo creo que pronto va a estar disponible para jugar. Sobre él no tenemos ningún tipo de negociación andando".



Para concluir, Enrique Camacho considera que Jorge Luis Pinto está satisfecho con el equipo: "Es una interpretación, pero realmente la mía no es tan importante como la del profesor Pinto, y él está satisfecho con los jugadores que tiene. Uno podría tener otro tipo de jugadores o ideas de juego, pero eso no me corresponde a mí".