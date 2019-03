Medellín ahogó a Santa Fe en la cancha del Atanasio: lo venció 1-0

Deportivo Independiente Medellín ganó 1-0 al Independiente Santa Fe por la fecha 9 de la Liga I-2019. En un partido con pocas emociones, en un partido pasado por agua, el argentino Germán Cano le decretó tres puntos más al poderoso, que se ilusiona para llegar al octavo lugar de la tabla.

Al comienzo del primer tiempo, la visita dominaba las acciones del partido, aunque no era profundo. Por su parte, Medellín intentaba recuperar la pelota y cuando salía desde el fondo, no lograba generar fútbol como en otros partidos.



Al minuto 10, un remate de Jhon Velázquez exigió al arquero David González quien pudo contener sin problemas. Cuando no tenía la pelota, Santa Fe se dedicó al juego fuerte, también ayudó el estado del campo de juego, afectado por la lluvia.



Por momentos, los dueños de casa lograron inquietar el arco de Geovanni Banguera, con centros de costado y remates pocos precisos. Al minuto 32,

un centro desde el sector derecho de Andrés Ricaurte, le quedó a Germán Cano, quien logró cabecear con dificultad, la pelota quedó en el corazón del área, pero nadie llegó a rematar.



Santa Fe reaccionó a través de Baldomero Perlaza quien remató de media distancia, pero contuvo sin problemas el arquero González.

Los minutos finales arreciaron en opciones de gol, tanto en el local como en la visita. Al minuto 39, una jugada entre Brayan Perea con Fabio Burbano derivó en el tiro de esquina, un minuto más tarde y tras un centro de esquina, José Moya remató de cabeza y David volvió a contener.

Por parte del DIM, un par de remates de Leonardo Castro y Bryan Castrillón pasaron cerca del arco de Banguera.



Al final de la primera etapa, un centro de costado derivó en un choque entre Germán Cano con Banguera, llevándose el argentino la tarjeta amarilla.



La fuerte lluvia aplazó cerca de una hora para el comienzo del segundo tiempo, tras dos inspecciones por parte del cuerpo arbitral, chequearon el campo y encontraron varios pozos. Sin embargo, sobre las 7:00 p.m. arrancó el segundo tiempo.



Así está la cancha del Atanasio Girardot, tras la intensa lluvia que cae sobre la ciudad de Medellín. Foto:

En la etapa complementaria, ambos equipos salieron a buscar el resultado. Por parte del local, ingresó el juvenil Juan Manuel Cuesta en lugar de Bryan Castrillón. Cuesta inquietó el arco de Banguera con un remate a los 5 minutos de juego.



Santa Fe responde a los embates del DIM, con rápidas transiciones de defensa a ataque, especialmente en el sector derecho. Mientras que el ‘rojo’ ensanchó la cancha y por medio de sus extremos, generaban peligro sobre el arco contrario.



Al minuto 13, una jugada desde el sector derecho por parte de Leonardo Castro, le entregó la pelota a Andrés Ricaurte quien ingresando al área, el defensa Moya lo cruza y el árbitro Edwin Trujillo no dudó en sancionar penal. Sobre el minuto 15, Germán Cano tomó la pelota y abrió el marcador con un remate fuerte al ángulo izquierdo de Banguera.



Un minuto más tarde y por protestar, el árbitro expulsó a Agustín Julio del banco de Santa Fe. Además, dos cambios más se produjeron, entró Larry Angulo en lugar de Leonardo Castro quien tenía tarjeta amarilla y Johan Arango en lugar de Fabio Burbano, también amonestado.



Sobre el minuto 27, Juan David Valencia tuvo un tiro libre, tras el cobro, la pelota pasó lejos del arco custodiado por González.



Tras el gol, Santa Fe salió a buscar el empate, con más ganas que precisión, la inclusión de Johan Arango y Carmelo Valencia intentaron pero no generaron el peso ofensivo suficiente para lograr el empate.



Al final, Medellín prolongó su racha a 24 partidos sin perder en el Atanasio, además, consiguió su segunda victoria en la Liga y sigue escalando posiciones buscando el objetivo de clasificar entre los ocho mejores.



En la próxima jornada, Independiente Medellín recibe al Atlético Nacional en una nueva edición del clásico antioqueño. Por su parte, Independiente Santa Fe jugará frente a Millonarios, aunque ese partido está postergado para el 28 de marzo, debido al concierto del cantante Luis Miguel que se realizará en el estadio El Campín, el próximo sábado 16 de marzo.



Independiente Medellín 1-0 Independiente Santa Fe

Independiente Medellín: David González (5); Elvis Perlaza (5), Héctor Urrego (5), Jesús David Murillo (5), Sebastián Macías (5); Diego Arias (6), Andrés Ricaurte (6), William Arboleda (5), Bryan Castrillón (6), Leonardo Castro (6), Germán Cano (7).

Cambios: Juan Manuel Cuesta (6) por Bryan Castrillón (1 ST), Larry Angulo (5) por Leonardo Castro (19 ST), Nicolás Palacios (5) por William Arboleda (31 ST).

D.T.: Octavio Zambrano.



Independiente Santa Fe: Geovanni Banguera (5); Víctor Giraldo (5), José Moya (5), Fainer Torijano (5), Juan David Valencia (5); Jhon Velásquez (6), Juan Pedroza (5), Baldomero Perlaza (5), Luis Manuel Seijas (5); Brayan Perea (6), Fabio Burbano (5).

Cambios: Johan Arango (5) por Fabio Burbano (20 ST), Carmelo Valencia (5) por Jhon Velásquez (33 ST), Facundo Guichón (SC) por Juan David Valencia (43 ST).

D.T.: Gerardo Bedoya.



Goles: Germán Cano (15 ST) para Independiente Medellín.

Amonestados: Germán Cano (45+1 PT), Leonardo Castro (12 ST), Diego Arias (25 ST), Andrés Ricaurte (32 ST), Héctor Urrego (42 ST) para Independiente Medellín. José Moya (25 PT), Fabio Burbano (42 PT), Juan Pedroza (33 ST) en Independiente Santa Fe.

Expulsados: Agustín Julio, gerente deportivo (16 ST) en Independiente Santa Fe.

Figura: Germán Cano (7).

Árbitro: Edwin Trujillo (5).

Partido: regular.

Estadio: Atanasio Girardot.

Asistencia: 19.862 espectadores.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín