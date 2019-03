El clásico vallecaucano también tendrá duelo de artilleros

El rojo es venezolano, llegó en julio del año pasado, cerrando con 7 goles (entre Liga y Copa), y en la actual Liga es el artillero más efectivo con 9 dianas. El verde es argentino, ha jugado 10 compromisos y acumula 7 anotaciones como el segundo en el listado de los más efectivos. En ellos reposa el poder atacante de los dos equipos tradicionales del Valle, que se enfrentarán este sábado a las 5:00 p.m. en Palmaseca.

Fernando Aristeguieta se ha convertido en la principal atracción del cuadro que dirige Fernando Castro y uno de los mejores extranjeros, mientras Dinenno se erige como el hombre que ha venido acabando con la sequía de gol que se experimentó en el certamen anterior.



Ambos son delanteros de área, aunque cuando se les necesita tienen la propiedad de bajar unos metros para hacer las veces de pivote. Aristeguieta es cabeceador por excelencia, guapo para pelear entre los centrales y eso le ha agregado manejo de pelota, por lo que varias de sus celebraciones nacieron en acciones en las que dejó constancia de buena condición técnica.



Dinenno es rápido, potente, encarador y también cabecea con eficacia, siendo el socio ideal para los hombres que llegan por los costados.



“Es lindo porque sabemos que el partido del sábado para el hincha es muy especial. Desde lo futbolístico tenemos que ser los protagonistas para tener la confianza minuto a minuto”, señaló el delantero azucarero.



“Lo importante para lo grupal son las relaciones interpersonales y en eso el plantel está muy bien, con mucha alegría, tenemos muy claro que estamos en un club muy importante”, agregó.



Confesó que “los clásicos los vivo con adrenalina, mucha pasión y sentido de pertenencia, esta no será la excepción. Hay que sobreponerse a cada obstáculo de manera grupal. El sábado no hay que pensar en lo personal y sí en lo colectivo”, agregó Dinenno.



Remató que “por situaciones hoy nos toca a Fernando y a mí estar en la tabla de goleadores, hay algo en lo que tiene razón, los goles son para ganar y el reconocimiento debe ser grupal”.



Entre tanto, Aristeguieta espera que se mantenga el esquema ofensivo mostrado ante el Once Caldas, iniciando con el aporte de los laterales: “Ese día se mostró hoy el juego fue muy completo, nuestros medios ofensivos tuvieron mucho la pelota y así el equipo juega mejor, hay que intentar que sean ellos (Yesus Cabrera y Cristian Álvarez) los jugadores de esa característica, como también puede ser Buitrago; mientras más tiempo pase la pelota en sus pies el equipo va a ser mejor”.



Dieciséis goles es una cifra que cualquier equipo desearía, y los dos representantes vallecaucanos se precian de contar con ellos. Otro duelo para no perderse el clásico 284.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces