No dieron la talla y para la B: Unión Magdalena y Huila descendieron

Todo está consumado: Unión Magdalena y Atlético Huila firmaron este martes la condena del descenso en la fecha 20 de la Liga II-2019. Ambos equipos, obligados a ganar de visitante, perdieron y certificaron su ida a la B en 2020.

El ciclón cayó 3-1 en Manizales frente al Once Caldas. Mientras que los opitas perdieron 1-0 con Jaguares en Montería y terminaron con nueve hombres en cancha.



Huila terminó con 131 puntos en el último lugar de la tabla del descenso, mientras que unión se quedó con 1323 unidades. Se salvaron Jaguares (136) y Rionegro (136).



El ciclón duró apenas un año en la A y decepcionó a la afición samaria.



LLEGÓ EL GOL DE JAGUARES: García pone el 1-0. ¡HUILA SE ESTÁ TENDO A LA B!

GOL DE ONCE CALDAS Y CONDENADO UNIÓN MAGDALENA.

HUILA YA JUEGA CON NUEVE: expulsado Geovanni Banguera por una entrada desmedida. El árbitro Alexander Ospina casi comete el error de pitar penalti para Jaguares, pero el asistente de línea le avisó que la falta fue afuera del área.

REACCIONA UNIÓN MAGDALENA: descuenta Juan Pereira a los 19 del segundo tiempo. El ciclón pierde 2-1 con Once Caldas pero se ilusiona con la salvación.

Unión Magdalena parece tenerla muy complicada. En Montería, Jaguares y Huila están 0-0 y si hay ganador, el perdedor se irá a la B.

A LAS 6:24 p.m. se mueve el balón para los segundos tiempos. ¡Últimos 45 minutos para conocer los descendidos!

¡FINALIZAN LOS PRIMEROS TIEMPOS!



Once Caldas le gana 2-0 a Unión Magdalena y condena al ciclón al descenso.



Jaguares 0-Huila 0. Los opitas se están yendo a la B.



Rionegro empata 0-0 con Millonarios y firma su permanencia jugando con diez hombres.



La tabla a esta hora:



20. Magdalena 132 (-39)

19. Huila 132 (-35)

18. Jaguares 134 (-48)

​17. Rionegro 136 (-34)

PROBLEMAS PARA HUILA. Se queda con diez hombres por la expulsión de Geován Montes. El opita empata 0-0 con Jaguares y se está yendo a la B.

NO PUEDE SER, UNIÓN. Segundo gol de Johan Carbonero, a los 43 minutos, para el 2-0 de Once Caldas.



El equipo samario, cada vez más condenado al descenso.

ATENCIÓN RIONEGRO: expulsado Elacio Córdoba a los 22 minutos del partido contra Millonarios. Se queda con diez el equipo antioqueño. Marcador 0-0.





Siga el minuto a minuto de Rionegro vs. Millonarios

Así está la tabla a esta hora

20. Magdalena 132 (-38)

19. Huila 132 (-35)

18. Jaguares 134 (-48)

​17. Rionegro 136 (-34)

GOL DE ONCE CALDAS. Johan Carbonero marca a los 4 minutos de juego y el blanco vence a Unión Magdalena. El ciclón está descendiendo. Huila también y se está salvando Jaguares.



Siga el minuto a minuto de Once Caldas vs. Unión Magdalena

Gooool del Once Caldas Min 4 del primer tiempo, Carbonero anota el 1 x 0 pic.twitter.com/qmBJtD6Q6w — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) October 29, 2019

¡Arrancaron los partidos! 90 minutos para sufrir y definir los descensos en la Liga 2019.

Unión Magdalena visita a Once Caldas.



Rionegro Águilas recibe a Millonarios.



Jaguares y Huila disputan su cupo en la A en el partido más parejo.



A las 5:20 de la tarde arrancan los partidos que definirán a los dos descendidos en la Liga II-2019. Atlético Huila, Unión Magdalena, Jaguares de Córdoba y Rionegro Águilas, los equipos que luchan por no irse a la B y permanecer en Primera en 2020.