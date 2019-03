Deportivo Pasto necesitado de puntos recibe a Deportivo Cali

Deportivo Cali tendrá este domingo (2:00 p.m.) en Ipiales su segundo partido consecutivo como visitante y en la altura. Ya ganó 0-3 el primero en Tunja ante Patriotas y espera sumar los 3 puntos frente a un Pasto que viene dando tumbos.

El objetivo no parece tan complicado por la mejoría experimentada por el cuadro azucarero en la segunda parte en el Estadio La Independencia, pero los nariñenses tampoco pueden dar más ventaja, está en riesgo la continuidad del técnico Alexis García y una victoria del visitante no resistiría más espera de parte de los directivos del elenco volcánico.



Aunque la primera parte dejó dudas por algunos movimientos de la defensa y varias opciones desperdiciadas, la buena reacción del complemento haría que el técnico Lucas Pusineri mantenga la mayoría de su plantel titular, aunque varios jugadores tuvieron descanso y aspiran a que se les tenga en cuenta en esa rotación que quiere implementar el entrenador argentino.



Juan Camilo Angulo ya pagó sus dos fechas de sanción y está disponible, aunque será Pusineri el que decida si lo incluye o mantiene a Ánderson Mojica como lateral derecho. Los que estarían fijos son el arquero Camilo Vargas, y el delantero Juan Ignacio Dinenno, segundo goleador del campeonato con 7 tantos.



El Cali es cuarto con 16 puntos, 10 más que su rival, que aparece antepenúltimo con apenas una unidad por encima del colero, Rionegro Águilas.



“La rotación del equipo, los debutantes y nuestra unión de grupo nos han brindado mayores herramientas a la hora de encontrar el mejor equipo para poder seguir sumando” afirmó el estratega gaucho, que hasta el momento no ha oficializado su onceno inicialista, por lo que nuevamente tendría variantes.

Deportivo Pasto necesitado de una victoria

El equipo nariñense no está muy bien ubicado, marcha en la posición 18 e la Liga I-2019. El equipo en 8 partidos disputados ha ganado un partido, empatado 3 y perdido 3.



El equipo está en una posición bastante difícil, la tabla del descenso en este momento lo ubica en la Segunda División de Colombia, ante esta situación, Alexis García y Camilo Ayala hablaron en rueda de prensa.



"Este momento lo vamos a revertir, pero necesitamos del apoyo de todos los hinchas , este momento es oportuno para pedirle a todos que se unan y que nos apoyen hasta el final", comentó Ayala.



"Lo que haya que hacer se hará, entiendo a los hinchas porque la situación no es nada fácil, tenemos el equipo tenemos los jugadores para salir adelante y sacar adelante este momento difícil que vivimos", añadió el técnico de Pasto.



Alineaciones probables

Deportivo Pasto: Neto Volpi; Fabián Viáfara, Gerson Perea, José Ortiz y Nicolás Carreño; Ray Vanegas, Camilo Ayala, Henry Rojas, Mariano Vásquez; Andrey Estupíñán, Carlos Núñez.



D.T.: Alexis García



Deportivo Cali: Camilo Vargas; Ánderson Mojica (Juan Camilo Angulo), Danny Rosero, Richard Rentería (Francisco Delorenzi), Darwin Andrade; Andrés Colorado, Christian Rivera (Matías Cabrera), Deiber Caicedo, John Édison Mosquera, Carlos Rodríguez; y Juan Ignacio Dinenno.



D.T.: Lucas Pusineri



Estadio: Municipal de Ipiales



Hora: 2:00 p.m.



TV: WIN Sports