Déinner Quiñones y su regreso con el DIM: ‘Vengo de menos a más’

Tras una semana de acondicionamiento físico, Déinner Quiñones tuvo su oportunidad de jugar con la camiseta de Independiente Medellín por segunda vez, luego de haber partido el año pasado al fútbol mexicano. Con buenas sensaciones, el extremo cumplió su labor por izquierda, abriendo la cancha y buscando al goleador Germán Cano, aunque no logró quebrar el 1-1 que ya estaba puesto cuando ingresó en la etapa complementaria enfrentando al Unión Magdalena en el férreo calor de Santa Marta.

“Fue un partido complicado, contra un rival que salió a proponer desde el primer minuto, tratamos de contrarrestar hasta el final, pero nos llevamos un empate que no fue tan malo”, destacó Déinner.



En cuanto al partido, Quiñones remarcó que “ellos se hacen fuertes como local, aprovecharon el clima, el resultado no es malo, tenemos cosas por mejorar y debemos trabajar fuerte esta semana”.



Por otro lado, el jugador destacó los minutos de juego que estuvo en la cancha. “Gracias a Dios entré enchufado, con cosas por mejorar. Las instrucciones fueron que desbordara, que estuviera pendiente del ida y vuelta. Se crearon opciones que no fueron tan claras, pero a la vez complicamos al rival. Debemos conectarnos más en el ataque y eso se debe mirar en la semana”.



Sobre lo físico, “vengo de menos a más, me siento bien, he venido trabajando fuerte, tuve la oportunidad de jugar y espero seguir tomando confianza”, precisó.



Finalmente, Déinner habló de la importancia en volver a la victoria en el próximo partido, donde recibirán a Millonarios por la ida de los octavos de final en la Copa Colombia 2019. “Desde ya tenemos la cabeza pensando en recuperarnos y enfrentar a un equipo complicado como lo es Millonarios”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín