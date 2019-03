‘Al final conseguimos tres puntos fundamentales’: Octavio Zambrano

Un penal convertido por Germán Cano bastó para que Medellín lograra su segunda victoria en la Liga I-2019, frente a un Independiente Santa Fe sumido en crisis. Aunque la lluvia tardó en reanudar una hora el partido, el ´poderoso’ logró resolver un juego, que en el desarrollo se tornó complicado.

Al final del encuentro, el técnico Octavio Zambrano valoró el juego de su equipo, aunque advirtió que deberá mejorar de cara al clásico antioqueño del próximo sábado.



“Aprecio la mejoría que se le ve al equipo, pero todavía hay mucho por trabajar. Los primeros 30 minutos estuvimos mal sincronizados en el medio campo. En el segundo tiempo que conseguimos la ventaja, no tuvimos el control de juego. Al final conseguimos tres puntos fundamentales, el clásico será una oportunidad para consolidarnos”, comentó Zambrano.



Sobre la salida de Leonardo Castro en la etapa complementaria, el DT rojo remarcó que “respeto opiniones de las personas que hayan visto el partido. Si bien Leonardo (Castro) es un jugador potente y agresivo para el rival, tenía tarjeta amarilla y había perdido su precisión de juego. Esas dos cosas fueron lo que motivó su variante”.



En cuanto al concepto del adversario, “Santa Fe siempre será un rival muy difícil, sin importar su momento, tiene una nómina muy fuerte. Respetamos al rival y valoramos este gran triunfo”, comentó Zambrano.



Este partido le significó para el debut de Juan Manuel Cuesta, jugador que pertenece a la Selección Colombia Sub 17 y que logró manejar los ritmos del compromiso. “(Juan Manuel) Cuesta se integrará a la Selección Nacional Sub 17, es un jugador que lo tenemos en la mira para el futuro de la institución. La novedad en su convocatoria con el equipo profesional, fue que Diego Erazo sufrió un tirón y no iba a poder jugar. Necesitábamos un delantero y lo elegimos, lo hemos visto crecer y en este debut nos dejó muchas cosas buenas. Por lo general elegimos jugadores de las categorías formativas y los ponemos a trabajar con nosotros durante 8 semanas, luego el que vemos mejor debutará profesionalmente”, destacó.



Finalmente, valoró la labor del grupo que ya se ubica en el puesto 15 a 4 puntos del octavo que en estos momentos es Envigado. “El esfuerzo de los jugadores fue óptimo, por momentos fueron erráticos. De eso salí contento, pero me hubiese gustado manejar mejor el partido. Cuando estábamos por encima del marcador tuvimos la intención de manejar el partido con tantos volantes, nos faltó emplear una buena distribución y al final conseguimos tres puntos vitales”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín