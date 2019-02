‘Hay mucho que rescatar del partido, aún con el resultado’: Zambrano

Deportivo Independiente Medellín rescató un empate frente al Deportivo Cali, donde mostró un mejor fútbol y, sobre todo, el equipo tuvo más entrega en el campo a diferencia de otros partidos. Al final del partido, el técnico Octavio Zambrano analizó los aciertos y errores de cara a lo que viene en la Liga I-2019 contra Rionegro Águilas y el clásico frente a Nacional.

“El esfuerzo estuvo en buscar el partido, una vez más fuimos presa de un error en la zaga. Es algo que nos ha pasado factura, pero rescato los buenos rendimientos particulares. Hay mucho que rescatar de este partido, aún con el resultado. Eso sí, no nos podemos conformar y tenemos que mejorar”, precisó Zambrano.



Sobre las ocasiones perdidas en el ataque, el ecuatoriano habló sobre la mala suerte que han tenido, aunque no le echa toda la culpa. “La suerte tiene un espacio en el fútbol, pero hay que invitarla, crearla. La suerte no ha estado de nuestro lado, pero no lo quiero poner de excusa a nuestro rendimiento. A pesar del error, fuimos superiores en el partido. No puedo culparlos por no alcanzar el resultado, ellos lo entregaron todo. Esta semana tendremos un partido muy difícil contra Rionegro y el fin de semana viene el clásico, son dos partidos que debemos ganar porque sino los puntos no nos van a alcanzar”, declaró.



Además, “nos ha tocado un calendario difícil, depende del resultado, los equipos pueden comenzar con un calendario fácil o difícil, me quedo con que en este partido volvimos a mostrar cosas del año pasado y hemos añadido jugadores como William Arboleda que nos dará mucho más”.



En cuanto a lo que viene, Zambrano remarcó que “hay que seguir construyendo, no vi un equipo sin alma, lo vi ansioso de ganar y hacer las cosas bien. Por otro lado, el tema arbitral es difícil en la manera como el rival pierde minutos y que no haya un llamado de atención es algo que me incomoda”.



Sobre Andrés Ricaurte y la labor como volante retrasado, Zambrano explicó que “Andrés Ricaurte es un jugador que se siente más tranquilo jugando más retrasado. Lo que he querido hacer con él es que juegue más adelante. Esa es la diferencia para él en que pueda mejorar para aspirar a una Selección o jugar en el exterior. Sin embargo, la realidad es que lo debo poner en la posición donde se sienta más tranquilo. Yo lo seguiré trabajando para que tenga cuota de gol, pise más el área, cabecee y haga cosas que no tiene aún en su arsenal futbolístico.



Además, analizó el partido de William Arboleda, jugador que cumple un nuevo ciclo con el ´poderoso’. “El equipo ya no tiene tiempo ni puede perder más puntos, por eso lo dejo que desarrolle su juego desde esa posición. Además, con la presencia de William Arboleda, tenemos un enganche al estilo de lo que conocemos en Latinoamérica, tiene un muy buen pase gol, remate al arco. Aunque no lo podíamos utilizar más allá de 30 minutos, pero sé que con Arboleda y Ricaurte vamos a tener buenas cosas en el equipo”.



Zambrano tuvo también tiempo para hablar de Leonardo Castro, un jugador que persistió, se asoció y de tanto que buscó el gol, lo consiguió a 2 minutos del final. “Hablar de Leonardo Castro es muy bueno porque es un jugador potente, habilidoso, pero en la parte defensiva es lo que tiene que mejorar o nosotros ubicar un respaldo para que juegue libre”.



Finalmente, planteó la posibilidad de tener juveniles en la zaga como recambio a Héctor Urrego o Jesús David Murillo. “He visto el rendimiento en los entrenamientos de jugadores jóvenes como Jaime (Giraldo), (Guillermo) Tegüe, son jugadores que estamos esperando un momento indicado para ponerlos en los partidos. Con atacantes como Steven Rodríguez no pasa nada si comete un error, pero con un defensa es más complicado. Seguramente ellos tendrán minutos de juego”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín