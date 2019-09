Pinto, molesto por las expulsiones, envía mensaje a sus jugadores

Millonarios perdió este miércoles la posibilidad de ubicarse como único líder de la Liga II-2019 tras caer derrotado 2-1 por el Unión Magdalena, en el juego que tenía pendiente, correspondiente a la fecha 7. En su comparecencia ante los medios de comunicación el técnico dijo que su equipo perdió en gran parte por el mal arranque del segundo tiempo, en el que recibió dos goles y sufrió una expulsión. Justamente, la roja que vio César Carrillo dejó visiblemente molesto al técnico santandereano.

“Estamos cometiendo un error muy delicado en Millonarios que no lo vamos a permitir más: las expulsiones por conducta incorrecta. No pueden caber”, dijo Pinto, refiriéndose a la doble amarilla de Carrillo en el minuto 55.



Y es que Millonarios venía de sufrir otra expulsión, la de John Duque, en el partido del domingo pasado contra Nacional, en el Atanasio Girardot y que le significa dos fechas de suspensión por reincidencia, pues Duque ya había visto una roja contra Jaguares, en la fecha 4.



Sobre el encuentro, Pinto destacó lo hecho en la primera parte. “Buen partido, disputado, agresivo de parte y parte. Nosotros perdimos el partido en 10 minutos. Los dos goles, la expulsión y ahí se perdió el partido. Primer tiempo, brillante para nosotros, el remate del partido, sin tanta claridad, pero buscamos el partido, fuimos atrevidos. El hombre menos siempre dificulta”, explicó.



Pinto reconoció el mérito de su rival que aprovechó las ventajas que dio su equipo y le ganó bien. “Creo que Unión Magdalena aprovechó esos 10, 12 minutos de descontrol del segundo tiempo, empezando, me parece que encontró los goles y mereció el triunfo”.



Sobre los goles recibidos

"El error del rebote que le queda a Aguilar es imprecisión y soltada de marca y todo. Pienso que a pesar de que hizo cosas buenas el Unión, los goles fueron más descuido de nosotros. El contraataque que termina en penalti, que me dicen los que vieron por TV que no fue. En fin. Se perdió un partido, hubo méritos buenos nuestros en el campo de juego. Sabíamos la de la situación que está viviendo el Unión y que era un partido de vida o muerte para ellos".