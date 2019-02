‘América no necesitaba este tipo de ayudas para ganarnos’: Salazar

Tras la derrota sufrida por el equipo del Oriente Antioqueño 1-2 frente al América de Cali, Fernando Salazar, mánager de Rionegro Águilas ocupó el lugar del técnico Jorge Luis Bernal en la rueda de prensa y expresó su inconformidad a la decisión del árbitro Andrés Rojas en sancionar un penal comenzando la etapa complementaria, la cual fue determinante para que la victoria se la llevara el conjunto ‘escarlata’.

“Le he pedido al profesor Jorge Luis Bernal, pero le he pedido que me ceda el cupo para expresar nuestra inconformidad, nuestro dolor y nuestra insatisfacción con el arbitraje en contra de Rionegro Águilas Doradas. Recuerden que el año anterior, tuvimos un partido contra Once Caldas, donde el mismo central (Andrés Rojas) que pitó hoy agregó 8 minutos y al séptimo sancionó un penal inexistente al cual realizamos nuestra reclamación ante la comisión arbitral”, indicó Salazar.



Además, explicó que entiende la condición de ser humano en los árbitros, pero no comprende que el mismo juez, haya cometido el mismo ‘error’. “nos parece casual el hecho que el señor Andrés Rojas, alguien que he ponderado personalmente en público y en privado, y que nosotros como empresa joven declinemos nuestras aspiraciones en un partido tan importante contra un rival tan importante. Yo no quiero creer que América hoy necesitó de una decisión infortunada del árbitro para definir un partido. Pero lo que más me preocupa es que se ha vuelto constante, soy de las personas que más he defendido el arbitraje”.



El señor Salazar precisó que hace pocos días les consiguió más comodidades a los que imparten justicia como la alimentación en donde vayan a trabajar. Sin embargo, para el dirigente dorado “estas determinaciones pierden la mística, el espectáculo. Desde la comisión de mercadeo hemos solicitado que se implemente el VAR para evitar que las aspiraciones de nuestro equipo humilde se vieran frustradas frente a un gigante como es América, que, repito, no necesitaba este tipo de ayudas para ganarnos”.



Finalmente, Fernando Salazar declaró que elevarán una acción de protesta que le dé garantías a su equipo de competir en la Liga y Copa Suramericana, esa protesta la radicará hasta la Conmebol. “Haremos la nota de protesta ante la comisión arbitral, a la Federación Colombiana de Fútbol, incluso a la Conmebol. Necesitamos que se pueda cualificar y cuantificar el arbitraje y que ellos tengan más herramientas para hacer una mejor labor. De tal manera que nos garanticen de la manera idónea su trabajo. Por cuatro malos arbitrajes de los seis disputados, estamos en una posición cercana al descenso, espero que entiendan nuestro dolor”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín