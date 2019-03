‘Debo ganar el clásico porque si no dirán que soy del Cali’: 'Pecoso'

Fernando ‘Pecoso’ Castro resaltó que una de las claves para el triunfo dominical 3-1 sobre el Once Caldas estuvo en la presión que manejó en la salida del Once Caldas desde su sector, aunque volvió a manifestar que hay algunos detalles que permiten la llegada fácil de su rival.

Castro empezó su charla con los periodistas dejando clara una lección: “El partido pasado con Envigado me dejó una enseñanza, modestamente, era para ganarlo. Hoy hicimos el trabajo que debimos hacer allá, el rival no me puede salir jugando, el arquero sacó siempre desde el piso, presionamos y desde allí vinieron las anotaciones teniendo al rival lejos de nuestro arco, el equipo hizo el trabajo que debía hacer y estuvieron bien las individualidades”.



El entrenador manizaleño confesó que el trabajo previo fue beneficioso por diferentes aspectos. “Esta semana le dedicamos un tiempo más al trabajo táctico y a tratar de fortalecer las cosas positivas que tiene el equipo y las cosas que no hacemos tan bien, tratamos de corregir y aunque el rival tuvo tres o cuatro pelotas que sacó Bejarano, hay que seguir mejorando porque así nos pueden hacer dos goles de local, América fue contundente y eso nos da tranquilidad para seguir metidos entre los ocho”.



También hizo un análisis rápido del trabajo de conjunto: “El equipo colectivamente estuvo muy bien, los laterales y centrales estuvieron bien, así como los volantes de marca; ‘Jopito’ y Yesus son de recibir, encarar y pisar el área, por lo que los dos volantes de marca del Once nos estaban haciendo el juego, hay que corregir y manteniendo el equipo bien concentrado para poder sacar los resultados que se necesitan”.



De la misma forma, se refirió a la aparición de Héctor Quiñones como lateral izquierdo, dando mayor salida por ese sector, especialmente en el segundo tiempo, como ocurrió en la jugada del segundo gol, a la actuación de Jonathan Pérez: “Quiñones es un jugador de experiencia, futbolísticamente me llena. A Pérez esta semana lo arropé con una cobija grande, lo abracé y lo arropé porque estaba con la moral en el piso, porque escucha la crítica y eso lo bajonea, le pedí que jugara sencillo y me hiciera dos cositas; a los jóvenes también hay que ayudarlos, a veces la crítica inmerecida los golpea mucho, ojalá que siga con el trabajo que tuvo hoy”.



América se repuso rápido de la goleada en Envigado, ¿qué piensa del clásico del sábado? “Quiero ganar, porque como soy colombiano y sé cómo se maneja todo esto, tengo que ganar, porque llega a pasar algo y dicen que yo soy del Cali, hace mucho rato me conozco esto, lo único que le pido a Dios es que los muchachos trabajen bien esta semana y ganemos el partido, quiero seguir trabajando para que a falta de cuatro fechas ya estemos clasificados y podamos darle la oportunidad a otros muchachos que no han venido actuando”.



Castro reiteró un aspecto que lo tiene feliz al frente al cuadro rojo de Cali: “Lo que más satisfecho me deja es la forma en que trabaja el plantel, eso me demuestra que está motivado, hay muchas de ganas de trabajar y eso se tiene que ver en la cancha, como ocurrió hoy, el equipo atacó 90 minutos y de pronto hubo un rato que se me estaba quedando muy atrás. En el segundo tiempo apretamos, juntamos más línea, fuimos más colectivo y conseguimos el resultado”.



Por su parte, con una inevitable tristeza, el técnico Hubert Bodhert sintetizó lo que para él fue una floja presentación en el Pascual Guerrero, en el 3-1 frente al América.



“Hay una gran diferencia con el equipo del año pasado, el fútbol es con goles y si no hay goles no vas a ganar, cualquier equivocación nos están capitalizando, es un problema grave que se tiene en este momento”, se lamentó el estratega del cuadro albo de Manizales.



Aceptó que ha intentado con la formación de varias formas, pero ha sido complicado: “Hemos tratado de encontrar un equilibrio, por momentos se ve bien, en partidos anteriores se han generado múltiples ocasiones de gol, a diferencia de este partido, no hemos encontrado un equipo que no dé la solidez, tanto ofensiva como defensiva, no hemos encontrado los resultados que venimos buscando”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces