José Ortiz igualó el arranque que tuvo una leyenda de Millonarios

Millonarios respira tranquilo en la parte alta de la tabla gracias a los goles del delantero costarricense José Guillermo Ortiz, quien completó cinco en tres partidos de la Liga II-2019. Hoy los hinchas del cuadro ‘embajador’ destacan este prometedor arranque del atacante de 27 años con la institución azul y seguramente lo seguirán haciendo cuando vean el dato que presentaremos a continuación, con el que el ‘Tico’ se pone al nivel, al menos en las cifras, de una de las leyendas ‘top’ del club bogotano. También hay coincidencias históricas.

Urge aclarar que aquí solo se cuentan los goles en Liga para tener una comparación objetiva, por eso solo hablamos de cinco goles en tres partidos, aunque es bien sabido que Ortiz lleva siete en cuatro juegos, contando los dos que hizo en el partido de Copa Colombia contra el Medellín.

¿A quién igualó Ortiz?



Ortiz debutó con la camiseta de Millonarios el 11 de agosto pasado, en el empate 1-1 del cuadro azul contra el Huila, en el que no pudo anotar. En su segundo partido de Liga, en El Campín contra La Equidad, el 17 de agosto, hizo los tres goles en la victoria 3-2. Luego, el 24 de agosto, contra el Cali, también en Bogotá, hizo dos en la victoria 2-1 sobre el Cali.



Lo hecho por Ortiz igualó el arranque que tuvo el argentino Alfredo di Stefano con Millonarios en 1949. Sí, el crack que llegó del River Plate gracias a la gestión de don Alfonso Senior, presidente del club ‘embajador’ y artífice de aquel equipo que se llamó en esa época el ‘Ballet Azul’. Y es que Di Stefano también comenzó con cinco goles en sus primeros tres juegos de Liga con el cuadro albiazul, tal y como lo ha hecho Ortiz.



El estreno de Di Stefano fue el 14 de agosto de 1949 en el partido que Millonarios le ganó 5-0 al Barranquilla en El Campín. El argentino anotó los dos primeros goles a los 2 y a los 47 minutos. La victoria la selló Pedro Cabillón con una tripleta.

Así registró El Tiempo en 1949 el estreno de Di Stefano con Millonarios. Foto: ARCHIVO CEET



Una semana después, Di Stefano anotó dos goles, de nuevo en El Campín. Los hizo contra el Atlético Bucaramanga en la goleada 5-1. El goleador anotó en los minutos 7, 78 y 87. Pedro Cabillón volvió a ser el complemento del goleador con los otros dos.

Di Stefano y Rossi debutaron con Millonarios en el 14 de agosto de 1949, en El Campín. Foto: ARCHIVO CEET



En rigor comparamos lo ocurrido en los tres primeros partidos para cada jugador, por eso hay que decir que Di Stefano no pudo anotar en su tercer juego con el cuadro azul, el 28 de agosto contra Pereira, en la capital risaraldense. Y eso que ese día Millonarios goleó 0-5.

Las coincidencias



Aclaramos que esta nota no pretende comparar a Ortiz con Di Stefano, sino que presenta únicamente una serie de datos que coinciden en su inicio como jugadores del equipo azul de Bogotá.



- Ambos llegaron a reforzar al club azul para el segundo semestre de un año terminado en 9.

- Ambos debutaron en liga en la segunda semana del octavo mes.

- Ambos hicieron sus cinco primeros goles en El Campín, y el otro encuentro fue de visitante, en el que no pudieron anotar. Ortiz lo tuvo en Neiva, contra Huila y Di Stefano lo tuvo en Pereira contra el ‘Grande Matecaña’.

¿Cómo fue el arranque de otros goleadores históricos de Millonarios?



Alfredo Castillo (131 goles): Anotó cuatro en su primer partido contra Once Deportivo el 15 de agosto de 1948. Sin embargo, se fue en blanco en los dos partidos siguientes y luego de tres partidos disputados se quedó en esa cifra.



Arnoldo Iguarán (121 goles): En sus primeros tres partidos con Millonarios anotó un gol. Debutó con la azul el 12 de junio de 1983 (tenía 26 años) en el partido que Millonarios igualó 0-0 con Junior. Ese día se fue en blanco, al igual que en su segundo partido contra Santa Fe, en el que fue titular y que también quedó 0-0. Su primer gol lo hizo contra Quindío en su tercer partido con la azul, el 19 de junio de 1983.



Alejandro Brand (91 goles): Un gol en tres partidos. El antioqueño solo pudo anotar en su tercer juego vestido de azul, el 1 de mayo de 1969 en la victoria 2-0 sobre Quindío en El Campín.



Willington Ortiz (88 goles): no anotó en sus primeros 12 partidos. El primer gol del ‘Willy’ llegó el 20 de mayo de 1972, en el empate 3-3 contra el Bucaramanga, en El Campín.



Miguel Ángel Converti (85 goles): debutó con el cuadro azul en 1975 y se fue en blanco en sus tres primeros partidos (Medellín, Once Caldas y Junior). Su primer gol lo hizo en el cuarto juego, el del triunfo 2-1 sobre Santa Fe en el clásico del 9 de marzo de 1975.