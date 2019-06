'Bocanegra manifestó que tiene otras posibilidades': Juan David Pérez

Atlético Nacional sigue emitiendo noticias tras ser eliminado de la Liga y concluir su competencia en el primer semestre de 2019. Esta vez se trata de la posible salida de Daniel Bocanegra, quien tiene contrato con el club hasta el 30 de junio y tras varias conversaciones, le manifestó al equipo ‘verdolaga’ su deseo de no renovar. “Bocanegra manifestó su deseo de no continuar, tiene otras posibilidades, nos envió una carta donde expresó su deseo de no renovar con nosotros”, aseguró el presidente Juan David Pérez al programa ‘El gran combo del deporte’ de Múnera Eastman Radio.

El tolimense había expresado anoche en rueda de prensa que estaba en diálogos con el equipo para poder continuar. “Tengo contrato hasta el 30 de junio, estamos mirando con los directivos, ya hemos hablado del tema y en los próximos días veremos qué sucede con mi futuro. Pasamos un semestre muy duro, no fueron los mejores rendimientos, pero nadie quiere entrar a la cancha a perder un partido. Hice las cosas bien, les pedimos disculpas a nuestra hinchada y espero que el próximo semestre sea mejor”, explicó Bocanegra.



Daniel Bocanegra tiene tres ofertas del fútbol mexicano y una de Brasil. Esas serían las razones por las cuales el jugador de 32 años buscaría su salida al fútbol internacional.



Sobre la llegada de Juan Carlos Osorio, “hemos conversado con él y con otros candidatos. A partir de hoy estamos en sesión permanente con la Junta Directiva y la Comisión Técnica para tomar las decisiones. Lo más importante es tener al nuevo cuerpo técnico y anunciarlo lo más pronto posible”, detalló Pérez.



En cuanto al futuro de Alexis Henríquez y el juvenil Brayan Gómez, Juan David Pérez expresó que “Alexis (Henríquez) tiene contrato hasta diciembre. Con Brayan (Gómez) hemos hablado con él y su familia, quiere jugar y buscar oportunidades afuera. Vamos a mirar con él que sucede”.



Finalmente, el presidente no confirmó más salida de jugadores, sobre el interés de Juan Pablo Ramírez, remarcó que “no hubo oferta formal por parte de Santa Fe” y frente a la llegada de ‘Tino’ Costa “es un jugador que lo llevamos siguiendo desde el año pasado, puede jugar como enganche o volante mixto, posee buena media distancia, gol y pase gol”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín