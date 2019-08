Cifras, datos, rachas y más de lo que dejó la fecha 7 de la Liga II

Se jugaron siete partidos de la séptima jornada y los otros tres quedaron aplazados para el 4 de septiembre próximo. Pese a eso, esta fecha es la que más empates sin goles ha tenido en lo que va del semestre, con tres. Además, ningún local pudo hacer respetar su casa en esos encuentros, pues se dieron cinco empates y dos triunfos visitantes. Se anotaron 12 goles en los siete partidos disputados para un promedio de 1,71.

Independiente Santa Fe rompió una racha de 635 minutos sin anotar gol en partidos de Liga, la peor en toda su historia. El encargado de cortar esa sequía fue Fáiner Torijano, con un golpe de cabeza tras un centro de Fabián Sambueza, en el minuto 72. El cuadro ‘cardenal’ no anotaba desde el 5 de mayo pasado, en la derrota 2-1 frente a Nacional, cuando Fáider Burbano consiguió el gol del descuento en el minuto 67.



El cuadro rojo de Bogotá aumentó a 14 partidos su racha sin ganar en condición de local en partidos de Liga: 7 derrotas y 7 empates. El triunfo más reciente fue el 3 de noviembre del 2018, contra Tolima, por 3-0 con goles de Carmelo Valencia, Facundo Guichón y Diego Guastavino.



América consiguió su séptima victoria en El Campín contra Santa Fe en las últimas 15 visitas al Independiente Santa Fe y la primera desde que regresó a la A. Antes del triunfo de este jueves, el cuadro ‘escarlata’ había conseguido su último triunfo el 12 de octubre del 2011, el año en el que descendió a la B, por 0-1, con gol de Jairo Castillo.



Los equipos con el invicto vigente más prolongado: Nacional lleva 7 partidos (con 3 victorias y 4 empates), Alianza Petrolera, 6 (3V, 3E); Patriotas, 6 (3V, 3E); Millonarios, 5 (4V, 1E); Once Caldas,5 (1V, 4E).



Empates: Once Caldas lleva cuatro consecutivos, mientras que Jaguares de Córdoba completó tres seguidos en casa y Atlético Nacional llegó a tres igualdades en línea como visitante.



Defensa sólida: Alianza Petrolera completó cinco partidos consecutivos con su valla invicta con lo que impuso su mejor marca en este ítem, pues superó la marca de cuatro juegos sin recibir gol que tuvo en el 2016. De otro lado, el Deportivo Cali llegó a cuatro partidos en línea sin recibir gol en su casa.



Diego Peralta anotó el gol 1.000 del Once Caldas en los torneos cortos (después Johan Carbonero convirtió el 1.001). De esos 601 los anotó en casa y 400 por fuera.



Las Águilas Doradas consiguieron la tercera victoria de su historia en 11 visitas al Independiente Medellín: la anterior había sido el 23 de noviembre del 2017 por 1-2 con doblete de Agustín Vuletich y la primera fue el 4 de octubre del 2012, por 0-1 con gol de Cléider Alzate.

​