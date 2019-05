'Hay que reforzar en defensa y en el medio campo': Alexis Mendoza

Este lunes arrancó la pretemporada de Independiente Medellín, pensando en la Copa Colombia y la Liga II-2019, compromisos en los que el equipo comandado por Alexis Mendoza quiere ser protagonista en este segundo semestre del año. Con jornadas a doble turno en la que se ha intensificado el esfuerzo físico, pero que también ha tenido lugar componentes técnicos, estratégicos y trabajos con balón, el técnico barranquillero buscará que su grupo llegue de la mejor manera a la segunda semana de julio, cuando arranque la Liga II-2019 contra Patriotas en el Atanasio.

“La pretemporada ha ido transcurriendo de la manera que la hemos planificado, pese a las dificultades que hemos tenido del tiempo. Los jugadores llegaron bien de sus vacaciones, con mucha disposición, mucho deseo de trabajar, con mucha ilusión para lograr cosas importantes con el equipo”, comentó Mendoza, quien trabajó este viernes con su equipo en el ‘coloso de la avenida centenario’.



Sobre la llegada de jugadores, Alexis enfatizó los puestos que necesita para su equipo y la disposición de los directivos por satisfacer sus necesidades. “Hasta este momento han cumplido con las necesidades, les he dicho que necesito un central, un volante, un enganche y un media punta, estamos en esas conversaciones, he estado pendiente de todas, algunas se han caído y otras continúan. Son conscientes que se necesitan esas posiciones, no le pongo fecha límite, tenemos tiempo, aunque queremos que sea lo más pronto posible. Es muy importante que puedan estar en la pretemporada, que puedan estar en el mismo nivel de sus compañeros”.



En cuanto a la llegada del volante argentino Adrián Arregui, Mendoza indicó que “Adrián (Arregui) es un jugador que cumple con las características que estábamos buscando, esperamos que pueda darnos todo su talento y pueda ayudarnos a poner en práctica esa idea de juego que tenemos para el equipo”.



Siguiendo con los puestos que precisa, el tema de Andrés Cadavid volvió a recobrar fuerza. “Queremos un central, seguimos en conversaciones con el jugador (Andrés Cadavid), la puerta sigue abierta, las habíamos parado mientras terminaba la competencia con Colón, hay interés de ambas partes. En el medio campo con un enganche y un extremo por izquierda, mantenemos varias conversaciones, no las hemos desechado, pero es difícil porque unos siguen en competencia, otros con dificultades en documentación. No queremos cometer errores, que nos permitan avanzar”.



Otro jugador que ha sido vinculado con el conjunto ‘poderoso’ es Jarlan Barrera, el volante creativo no tiene lugar en Rosario Central y podría darse su regreso al fútbol colombiano en el ‘poderoso’. “(Jarlan Barrera) es una posibilidad, lo conozco y cumple las características que queremos como volante de enganche. Con él y con otros seguimos conversando, mirando qué posibilidades pueden ser importantes para el club. Hablé con él, me expresó su deseo de jugar con más continuidad”.



Otro nombre que suena es el de Didier Moreno, jugador que se encuentra en el Deportivo La Coruña, aunque ya llegó Arregui, quien ocupa ese puesto de volante recuperador, Mendoza aún no le cierra la puerta, aunque sería compleja su regreso. “Es muy difícil que pueda llegar, tocaba esperar hasta el 30 de junio, es demasiado lejos. Aunque no está descartado, se van tomando decisiones de acuerdo a las posibilidades que vamos teniendo”, acotó.



Finalmente, no le pone una fecha límite para que lleguen sus nuevos jugadores. Además, estos días le han servido para ir mirando quienes no van a continuar, como es el caso de Luis Tipton, a quien le darían sus derechos deportivos.



“Estamos viendo qué es lo mejor para el grupo, queremos un grupo de un número que sea estable, que sepan que van a jugar, no llenarnos en cantidad, eso acarrea malestar. Queremos darles la atención a todos y que puedan participar”, remarcó.



Por su parte, el presidente del equipo Michael Gil Gómez respaldó las palabras del técnico y confía que cuanto antes se vayan cerrando los tratos con los nuevos jugadores. “Seguimos trabajando, estamos cerca, hasta que no tengamos nada confirmado y firmado algo, es difícil salir con nombres por respeto al jugador y la institución. Esperamos conformar la mejor nómina posible para pelear los torneos que tendremos en el segundo semestre”.



Sobre “Didier (Moreno) tiene una relación contractual con Deportivo La Coruña, hay unos términos, estamos pendientes de la intención y mirando qué puede solucionarse. Más allá de eso no hay nada”, concluyó.



Amistosos en Miami



Según el cronograma de trabajo ‘rojo’, el equipo continuará preparándose en tierras antioqueñas durante la próxima semana. Se espera que para mediados del mes de junio, Medellín pueda disputar un par de encuentros amistosos en Miami, Estados Unidos, aunque todavía no hay acuerdos ni rivales.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín