‘Nos quedan muchos partidos por delante y vamos a llegar’: Autuori

Atlético Nacional sufrió su segunda caída en la Liga I-2019. Los verdolagas hicieron un buen primer tiempo, pero en la segunda parte se fueron en ventaja en el marcador y luego se fueron quedando contra un Deportes Tolima que jugó a otra velocidad.



Al final del partido, el técnico Paulo Autuori ponderó a su rival y reconoció que las lesiones, las distracciones tácticas, estratégicas y el bajón físico no les permitió mantener un resultado con el que pudieron ingresar al grupo de los ocho.

“Debo felicitar al Tolima y espero que les vaya muy bien en la campaña de la Copa Libertadores. Perdemos el partido porque el rival fue superior; luego de que ellos marcaron cometimos errores tácticos y es algo que debemos trabajar. En el segundo tiempo ellos fueron mejor. Perdí dos jugadores por lesión y eso me privó de hacer algunos cambios que tenía en mente. El equipo sufrió un bajón en lo físico”, arrancó comentando Autuori.



En cuanto al desarrollo del partido, el brasileño indicó: “El primer tiempo fue equilibrado, en el segundo tiempo comenzamos muy bien, generamos opciones, marcamos el gol y luego el rival nos empató, cometimos errores en posicionamiento y sufrimos el segundo gol, por el lado derecho de nosotros e izquierdo del rival. Terminamos el partido con jugadores muy jóvenes, jugaron muy bien y estoy orgulloso de ellos. No es fácil jugar contra un equipo difícil como Tolima”.



Además, remarcó: “Los errores fueron en posición y ubicación de la cancha cuando salió el juego por el costado, no en juego directo. No podemos justificar la derrota porque nuestra defensa era joven, ese no es mi estilo”.



En cuanto a los lesionados, Gilberto García, Cristian Blanco y Yerson Candelo sufrieron molestias, los dos primeros salieron y forzaron al técnico en no poder “refrescar el equipo”, incluso “(Yerson) Candelo los últimos minutos estuvo como pudo en la cancha”.



Aunque los resultados apremian, el DT verdolaga sabe que tiene equipo y partidos por delante para conseguir los puntos necesarios que le permitan clasificar a los cuadrangulares semifinales: “No hay que esperar nada, nosotros queremos ser, nos quedan muchos partidos por delante y vamos a llegar”.



Finalmente, concluyó: “Lo importante es llegar para ser campeón, yo puedo estar en un lugar y luego no estar en el momento decisivo. Fue un muy buen partido, nosotros no logramos mantener el nivel físico y competitivo, fue el principal factor de no haber jugado mejor el segundo tiempo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín