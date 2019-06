Osorio y los otros técnicos que tuvieron segundas partes en Nacional

Desde julio de 1948, Atlético Nacional ha contado con 59 entrenadores al mando del plantel profesional. De los cuales, contando con Juan Carlos Osorio, son 10 que han tenido más de un ciclo bajo el mando del equipo ‘verdolaga’. A continuación, repasaremos los nombres y cómo les fue cuando asumieron el cargo por segunda vez.



Fernando Paternóster fue el entrenador que consagró a Nacional por primera vez campeón. Lo que pocos saben es que fue en su segundo ciclo como entrenador del equipo. Su primera etapa fue entre septiembre de 1948 a abril de 1951, donde apenas si pudo pasar del quinto puesto.



El argentino se tomó revancha y cuando asumió de nuevo en enero de 1954, logró una gran campaña donde sumó 31 puntos, producto de 14 victorias, tres empates y una derrota, coronándose campeón de Colombia. Esa segunda etapa terminó con un segundo lugar en el año 1955 y un noveno lugar en 1956. Para su tercer ciclo entre noviembre de 1956 a julio de 1957, no logró el éxito deseado, quedándose en el noveno lugar.



Julio ‘Chonto’ Gaviria estuvo en tres etapas con Nacional: entre noviembre a diciembre de 1961, donde terminó en el puesto 11, entre enero a diciembre de 1963, donde finalizó nuevamente en el puesto 11 y entre octubre a diciembre de 1966 donde su equipo finalizó en el puesto 12. En total dirigió 64 partidos, con más dudas que certezas.



José Curti tuvo dos etapas en el equipo; entre septiembre de 1970 a diciembre de 1972 y de agosto de 1975 a junio de 1976. El argentino se destacó en su segunda etapa, cuando fue el arquitecto para el aquel campeonato de 1976, que obtuvo el paraguayo César López Fretes. En total dirigió 165 partidos con el ‘verde’ de Antioquia.



Luis Fernando Suárez estuvo en tres etapas como técnico de Nacional; la primera de manera interina entre julio a octubre de 1989, donde comenzaba sus primeros pasos como entrenador profesional. La segunda, al igual que Paternóster fue la más gloriosa. Tras asumir en julio de 1999, condujo al equipo a su séptima estrella en diciembre de ese año, ganándole en semifinales al DIM y por penales en la final al América de Cali.

​

Además, dejó el esquema del equipo que ganó la Copa Merconorte del 2000, un torneo que comenzó, pero no alcanzó a terminar. Luego de irse del cargo en junio del 2000.



Su tercer ciclo fue de diciembre de 2008 a abril de 2009. Los pobres resultados no alcanzaron en un Nacional que terminó penúltimo en esa Liga I. Siendo su peor campaña en torneos cortos. En total dirigió 145 partidos.



Juan José Peláez tuvo dos ciclos: el primero entre enero de 1994 a agosto de 1997, donde fue campeón de Colombia en 1994 y subcampeón de América en 1995. En un equipo muy recordado por las atajadas de René Higuita y la dupla compuesta por Víctor Aristizábal y Juan Pablo Ángel. En mayo de 2003 regresa al mando del equipo ‘verde’, haciendo buenas campañas, pero sin haber logrado los objetivos. Fue semifinalista en la Copa Suramericana 2003 y subcampeón en la Liga I y II del 2004. En total, dirigió 232 partidos.



Gabriel Jaime ‘Barrabas’ Gómez tuvo dos ciclos como entrenador de Nacional, el primero entre agosto de 1997 a diciembre de 1998. Donde ganó la Copa Interamericana de 1997 al Saprissa de Costa Rica y la Copa Merconorte de 1998 al Deportivo Cali. Entre mayo a septiembre de 2008 tuvo su segunda etapa, donde fueron más pesares que dichas. En total, dirigió 84 partidos con los ‘verdes’.



Carlos Navarrete fue un técnico ‘apaga incendios’ en Nacional. En junio del 2000, recibió el equipo de Luis Fernando Suárez y aunque no logró pelear la estrella, conquistó la Copa Merconorte del 2000 en el Atanasio y frente a Millonarios. Su primera etapa terminó con la consagración de ese título continental. La segunda etapa fue entre marzo y agosto de 2006, no logró mantener una idea de juego ni resultados en la Liga y en la Copa Libertadores, donde terminó humillado a manos de Liga de Quito en octavos de final. En total dirigió 33 partidos.



Santiago Escobar tiene la particularidad de haber ganado en los dos ciclos que tuvo en el equipo. La primera arrancó en enero de 2005, donde consiguió la Liga I, desplegando un juego que enamoró a la afición. Sin embargo, ese idilio terminó en marzo de 2006, cuando no logró igualar aquel rendimiento del año anterior. Sin embargo, el ‘Sachi’ tuvo su revancha en enero de 2011 cuando regresó al banco del equipo de sus amores, donde logró la estrella 11 y armó un equipo que más adelante sirvió como base para la Copa Libertadores que ganó Nacional en el 2016.



Tras caer frente a Vélez en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2012, Escobar fue cesado de su cargo en abril de ese año. En total dirigió 105 partidos.



Con la llegada de Juan Carlos Osorio, sería el décimo entrenador en la historia ‘verdolaga’ que asumirá en dos o más ciclos como técnico del equipo. Su primera etapa fue más que brillante. Ganando seis títulos y siendo finalista de la Copa Suramericana 2014. Entre mayo de 2012 a mayo de 2015, con sus ‘papelitos’, sus polémicas rotaciones y esa capacidad de reinventarse, Osorio es uno de los más ganadores con los Antioqueños. En total ha dirigido 237 partidos con Nacional. Veremos cuántos más suma en su estadística.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín