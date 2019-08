¿Escoba nueva barre bien? Así les fue a los equipos que cambiaron D.T.

La Liga II-2019 ya tiene en su registro el despido de tres entrenadores: Patricio Camps, del Santa Fe; Pablo Garabello, del Cúcuta y Luis Fernando Herrera, del Huila. A raíz de la alta cifra de técnicos despedidos en lo que va del 2019 buscamos qué resultados obtuvieron al término del primer semestre los equipos cuyos directivos decidieron echar a sus técnicos en plena competencia. En qué casos dio resultado… será que ¿la ‘escoba nueva’ barrió bien?.

América de Cali

Arrancó el 2019 bajo la dirección de Fernando Castro, quien estuvo hasta la fecha 15 (14 de abril) cuando fue destituido. Jersson González lo reemplazó y lo clasificó a los cuadrangulares en los que no pudo llegar a la final y quedó fuera de la pelea con una fecha de anticipación. En el segundo semestre llegó Alexandre Guimaraes, quien se mantiene en el cargo.



Atlético Junior

Luis Fernando Suárez comenzó como técnico ‘tiburón’ en el 2019, pero lo sacaron luego de 19 jornadas, sin tener la clasificación a cudrangulares asegurada. Luis Grau dirigió en la última fecha en la que Junior perdió 2-1 con Cúcuta y se metió favorecido por los otros resultados. Allí fue cuando regresó Julio Comesaña y llevó al conjunto rojiblanco a ganar el título. Aquí la ‘escoba nueva’ sí barrió bien.



Atlético Nacional

El conjunto verdolaga tuvo a Paulo Autuori hasta la tercera jornada de los cuadrangulares, pero el 19 de mayo fue despedido tras caer como local 1-3 con el Cali. Alejandro Restrepo dirigió las tres últimas jornadas, pero no pudo clasificar a la final.



Independiente Medellín

El ‘poderoso’ despidió al ecuatoriano Octavio Zambrano después de la fecha 13, jugada el 4 de abril pasado, tras empatar 1-1 como local con Once Caldas. Ricardo Calle asumió la responsabilidad, pero no le alcanzó y quedó eliminado en la novena casilla con 28 puntos.



Jaguares de Córdoba

Comenzó con el bogotano John Jairo Bodmer, quien fue despedido tras la novena jornada, en la que perdió como visitante 2-1 contra Patriotas. Óscar Upegui fue el reemplazo, pero el equipo no mejoró y terminó en el puesto 15 con 23 puntos.



Atlético Huila

Los directivos del cuadro opita solo le dieron 10 fechas a Dayron Pérez en la Liga I-2019. La goleada ‘saca técnicos’ sufrida en casa 1-5 frente al Tolima, el 17 de marzo pasado, le costó el puesto al joven entrenador, quien fue reemplazado de inmediato por Luis Fernando Herrera, quien solo pudo conseguir tres victorias en 10 partidos y quedó eliminado en el puesto 18, con 19 puntos.



Rionegro Águilas

En la Liga I-2019 el cuadro antioqueño arrancó con un viejo conocido: Jorge Luis Bernal, quien solo estuvo al frente del equipo en las primeras siete fechas, ya que al caer en casa 0-1 con el DIM el 28 de febrero, fue despedido y reemplazado por Sergio ‘Jeringa’ Guzmán, quien dirigió en calidad de interino dos partidos (empató uno y perdió el otro). Después vino el paraguayo Hugo Éver Almeida, quien solo estuvo cuatro fechas y decidió devolverse a su país (tres empates y una derrota). El semestre lo terminó Eduardo Cruz, quien dirigió siete partidos, pero el equipo quedó penúltimo con 16 puntos.



Independiente Santa Fe

El año lo arrancó el uruguayo Guillermo Sanguinetti, quien solo aguantó cuatro fechas y salió despedido. Gerardo Bedoya tomó el timón del barco ‘cardenal’, pero no pudo corregir el rumbo y terminó último con 14 puntos.