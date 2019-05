Alexis García: solo 4 victorias contra Millonarios como técnico

Para Alexis García siempre será especial enfrentar a Millonarios, especialmente por la gran rivalidad que vivió contra este equipo a finales de los 80 cuando era jugador del Atlético Nacional. Sin embargo, en su carrera como técnico, que comenzó en 1999 con el Once Caldas, no le ha ido muy bien a la hora de enfrentar al cuadro embajador: en 28 partidos con nueve equipos diferentes solo obtuvo cuatro victorias, dos de ellas con La Equidad, una con Bucaramanga y la otra con Pasto. Sacó 11 empates y perdió 13 veces. Este sábado tendrá su juego número 29 contra el cuadro embajador, cuando su Deportivo Pasto visite El Campín, por la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga I-2019.

El técnico García no pudo celebrar victorias contra Millonarios dirigiendo equipos grandes: con Once Caldas, cuatro empates y una derrota; con Atlético Nacional empató dos veces en Medellín, con el Junior fue goleado en El Campín y como entrenador de Santa Fe también le quedó en el registro una derrota en el clásico.



La victoria más importante de esas cuatro fue sin duda la que obtuvo en la Liga I-2011 con la que eliminó al cuadro azul en la semifinal.



El siguiente es el historial completo de partidos del técnico Alexis García contra Millonarios:



1999 Once Caldas – tres empates y una derrota

2 de mayo: Millonarios 3 Once Caldas 2

10 de octubre: Once Caldas 1 Millonarios 1

18 de noviembre: Once Caldas 1 Millonarios 1

1 de diciembre: Millonarios 1 Once Caldas 1



2001 Deportivo Pereira – una derrota

17 de octubre: Millonarios 3 Pereira 0



Liga I-2002 Bucaramanga - una victoria y un empate

3 de marzo: Bucaramanga 2 Millonarios 0



Liga II-2002 Nacional – un empate

8 de septiembre: Nacional 1 Millonarios 1



Liga I-2003 Nacional – un empate

16 de marzo: Nacional 0 Millonarios 0



2007 al 2012 La Equidad - dos victorias, ocho derrotas y cuatro empates

02/05/2007 Millonarios 1 La Equidad 1

04/11/2007 La Equidad 1 Millonarios 1

17/02/2008 Millonarios 2 La Equidad 1

03/08/2008 La Equidad 2 Millonarios 3

13/05/2009 La Equidad 1 Millonarios 1

08/11/2009 Millonarios 2 La Equidad 0

02/05/2010 Millonarios 1 La Equidad 1

30/10/2010 La Equidad 2 Millonarios 0

08/05/2011 Millonarios 3 Nacional 2

04/06/2011 Millonarios 2 La Equidad 2 (Semifinales)

08/06/2011 La Equidad 2 Millonarios 1 (Semifinales)

16/11/2011 La Equidad 1 Millonarios 2

12/02/2012 La Equidad 0 Millonarios 1

11/08/2012 Millonarios 2 La Equidad 0



Liga I-2013 Junior – una derrota

18 de mayo: Millonarios 3 Junior 0



Liga I-2014 Fortaleza – una derrota

23 de marzo: Fortaleza 0 Millonarios 1



Liga II-2016 Santa Fe – una derrota

9 de julio: Millonarios 1 Santa Fe 0



Liga I-2019 Pasto - una victoria y un empate

23 de marzo: Pasto 1 Millonarios 0

18 de mayo: Pasto 1 Millonarios 1