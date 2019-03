Clásico rojo en Palmaseca: América fue práctico y superó al Cali

El clásico vallecaucano se tiñó de rojo en el estadio de Palmaseca, donde América fue práctico y ordenado y sacó ventaja de un Cali errático, para asegurar los tres puntos y firmar el 0-1.



Sin el lujo esperado ni los goles propios de Dinenno o Aristeguieta, los equipos tomaron precauciones y fue el visitante el que logró la mejor cosecha.

Tuvo el primero América al minuto 12, una gran salida de Quiñones pero en la última puntada fallo Riascos frente al arco. La respuesta tardó hasta el minuto 20, cuando se animó el Cali con Carlos Rodríguez, a pase de Andrade, pero con los pies aseguró la pelota el portero Bejarano.



Al 25 de nuevo intentó Rivera pero su remate salió muy abierto y entonces se lució Bejarano: voló al peligroso remate de Palavecino al 26, que logró sacar por encima del arco, y salió perfecto a cortar el centro en el tiro de esquina posterior para resolver las dudas de los zagueros rojos.



Didier Delgado intentaría sin puntería dos veces ante la pasividad del visitante y en la única opción del América, 'Jopito' Álvarez mandaba a la luna su tiro libre.



Aún así, la primera alegría sería producto de un error del zaguero Delorenzi, quien al intentar un despeje en el centro de Quiñones, metió el balón en su portería cuando terminaba el primer tiempo.



Para el complemento, partiría el rojo con el control del balón mientras el verde parecía partido e impreciso en la salida y hasta el minuto 70 contaría solo con un intento, el de Palavecino, que salió desviado.



Apostaría el Cali a Deiver Caicedo para revitalizar su ataque y lo lograría al 74 con un taco de Dinenno que metió miedo, mientras América parecía cómodo con su mínima ventaja.



De nuevo acudiría Bejarano para evacuar con las piernas una pelota peligrosa, Dinenno lo probaría con un remate frontal y el verde se animaría con el impulso de su gente y la picardía de un Caicedo que extrañamente no fue titular en Palmaseca.



No sería suficiente el tiempo y faltaría en el local la precisión de otros juegos para hacer diferencia. Ahora América eleva a cuatro puntos su ventaja sobre el rival de patio en la tabla de posiciones e irá tranquilo al descanso de la pausa por selecciones.



Síntesis



Deportivo Cali 0-1 América



Deportivo Cali: Camilo Vargas (6); Juan Camilo Angulo (6), Francisco Delorenzi (5), Danny Rosero (5), Darwin Andrade; Andrés Colorado (SC), Christian Rivera (5), Carlos Rodríguez (4), Didier Delgado (4), Agustín Palavecino (4); Juan Ignacio Dinenno (5).

Cambios: Andrés Balanta (5) por Andrés Colorado (23 PT), Féiver Mercado (5) por Didier Delgado (15 ST) y Deiber Caicedo (6) por Carlos Rodríguez (24 ST).

D.T: Lucas Pusineri.



América: Carlos Bejarano (6); Jonathan Pérez (5). Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (8), Héctor Quiñones (7); Julián Guevara (6), Carlos José Sierra (6), Yesus Cabrera (5), Fernando Aristeguieta (6), Misael Riascos (5).

Cambios: Jonny Mosquera (6) por Cristian Álvarez (31 ST), Cristian Hinestroza (SC) por Jonathan Pérez (32 ST) y Jeison Medina (S) por Yesus Cabrera (44 ST).

D.T.: Fernando Castro



Goles: Autogol para América de Francisco Delorenzi (45+2 PT).



Amonestados: Didier Delgado (8 PT), Héctor Quiñones (13 PT), Yesus Cabrera (14 ST), Fernando Aristeguieta (45+1 ST).



Expulsados: no hubo



Figura: Juan Pablo Segovia (8)



Árbitro: Wílmar Roldán (7)



Partido: Bueno.



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Asistencia: 25.000 espectadores, aprox.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

Twitter: @marquitosgarces