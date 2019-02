Lo bueno, malo, feo y más de la quinta fecha de la Liga I 2019

Aunque aún falta el duelo, entre Cali y Unión Magdalena (se disputa el martes), este fin de semana se jugó la mayoría de los partidos de la quinta fecha de la Liga I-2019. Esta fecha tiene hasta el momento 28 anotaciones y al Cúcuta como líder único. Mientras que el DIM sigue en el fondo de la tabla.



Este es el resumen de lo que dejó una nueva fecha en el fútbol colombiano al estilo FUTBOLRED.





Así está la tabla de posiciones de la Liga

Lo bueno

Cúcuta. No es casualidad, ya el motilón está demostrando un equipo sólido en el primer lugar. Este fin de semana venció a Bucaramanga en el clásico santandereano y es el equipo con más goles a favor: 11.



Invictos. Cúcuta, Junior y Nacional, son los únicos equipos que hasta el momento no conocen la derrota en la Liga I. Este miércoles, el tiburón se pone al día en el calendario visitando al Tolima.



Aristeguieta. El delantero del América se convirtió en el primer venezolano en marcar una tripleta en el fútbol colombiano. Además, es el artillero de la Liga con 7 anotaciones. El ‘chamo’ ya refleja con goles su indiscutible voluntad y garra.



Lo malo

El colero. Sorprendentemente el Medellín, actual subcampeón del fútbol colombiano, es el último de la tabla. 2 empates y 3 derrotas (la última fue 3-0 de visita al América) es el pobre balance de los dirigidos por Octavio Zambrano; justamente el DT ecuatoriano es discutido por los aficionados poderosos.

Alianza Petrolera. Es uno de los cuatro equipos que todavía no ganó de local (empató 1-1 con Once Caldas) y sigue de último en la tabla del descenso. El equipo de Barrancabermeja es, además, uno de los cinco equipos con menos goles a favor: ha convertido 3.



Lo feo

Cuatro expulsados. El saldo de tarjetas rojas esta fecha, que no termina. Hubo entradas muy fuertes y fuerza desmedida en varios compromisos. Ojo con la parte disciplinaria.



En el clásico. Durante el primer tiempo de Cúcuta vs. Bucaramanga, el partido se detuvo porque en las graderías se presentaron problemas entre hinchas motilones y una minoría de aficionados leopardos. Así no es.



Lo estadístico

Debut soñado. El chileno Matías Fernández jugó sus primeros 30 minutos con el Junior y en su primer partido marcó el gol con el que el tiburón empató 1-1 con Rionegro Águilas.