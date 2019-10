Factores que llevaron al América a una dolorosa derrota frente al Cali

Cuerpo técnico y jugadores del América de Cali tenían claro que perder el clásico 287 resultaría demasiado riesgoso en su aspiración de seguir entre los primeros ocho de la Liga Águila II-2019. Pero fueron inferiores al compromiso y con la derrota 3-2 quedaron octavos con 23 puntos, pendiendo de un hilo, otra vez obligados a ganar, ante Unión Magdalena este miércoles (6:00 p.m.) en el Pascual Guerrero.

Lo preocupante es que Rionegro marcha noveno con 21 unidades (+2 en la diferencia de gol) y Once Caldas acumula 20 (+2) y a mitad de semana reciben a Equidad y Bucaramanga, respectivamente, lo que nuestra que los escarlatas no tienen margen de error de ahora en adelante.



Pese a que hizo tres cambios en la formación titular (Salieron Daniel Quiñones, Juan Pablo Segovia y Matías Pisano –jugador que sigue en deuda –), la energía duró apenas para el primer tiempo y una parte del segundo, con un largo lapso en que desapareció de la cancha.



Algo que también inquieta entre sus hinchas es que en los últimos tres partidos de visitante ha recibido 8 goles (2 de Jaguares, 3 de con Equidad y 3 de Cali) y aunque ha marcado 7, ese desequilibrio no es sano en momentos en que lo que más se necesita es asegurar la mayor cantidad de puntos posibles.



Al final de la fecha 15 del semestre pasado, siendo quinto en la tabla con 24 unidades, salió Fernando ‘Pecoso’ Castro tras perder 0-1 el clásico 285, aunque los directivos siguen pensando en la continuidad de Alexandre Guimaraes.



Estas fueron las razones de la derrota de América frente al Cali:



Se defendió muy mal. Juan Pablo Zuluaga fue incluido por Daniel Quiñones, pero la verdad es que ese sector derecho fue explotado con frecuencia por parte del Cali. Por allí llegó el gol de la victoria para el Cali, por intermedio de Deiber Caicedo.



Marlon Torres y Pedro Franco tampoco se entendieron y en el tanto de cabeza de Féiver Mercado hubo falta de sincronización en la marca.



Le faltó mayor propuesta ofensiva. Cuando hizo transiciones y se arrimó por las bandas, especialmente con Duván Vergara en el primer tiempo, América complicó al Cali, abriendo el marcador y luego poniéndose arriba, pero luego trató de guardar el empate parcial y el rival le produjo diferentes situaciones de gol, incluido el que convirtió Deiber Caicedo.



En el previo, en la cabeza de Alexandre Guimaraes estaba aguantar y esperar el error del Cali, lo que se constató desde el comienzo por el grupo que convocó para la contienda, en el que solo tenía un arquero, volantes de marca y mixtos como alternativas.



La parte física le está pasando factura. Entre la intensidad que se jugó el clásico, al América le costó mantener el ritmo del primer tiempo y en el segundo periodo fue superado por la mejor postura del elenco azucarero.



No ajustó lo que necesitaba. Con el ingreso de Luis Alejandro Paz se regresó a l línea de tres en la mitad de la cancha, pero la respuesta no fue la ideal porque el Cali maniobró con soltura. De igual forma, se sabía de la presencia de buenos cobradores de tiros libres como Juan Camilo Angulo y Féiver Mercado, y no era prudente cometer faltas cerca del área, pero así ocurrió y el delantero atlanticense acertó para lograr el empate parcial 1-1.



Para aumentar el flojo panorama, América se equivocó en la entrega, en la salida o cuando atacaba, permitiendo la recuperación del rival y dos goles que sentenciaron la dolorosa derrota.



Nuevamente Guimaraes no encontró las soluciones que se requerían, además porque no contó con delanteros en el banco, al excluir de la convocatoria a Jeison Medina.



Poco aporte de Rangel. Ofensivamente la cuota goleadora roja depende demasiado de Michael Rangel, pero el atacante santandereano fue celosamente custodiado y tuvo poca trascendencia en el partido, salvo el pase que le hizo a Carlos Sierra en el primer tanto.







Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces