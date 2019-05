América se aferra a la ilusión de la final y goleó 4-0 al Unión

América de Cali siguió con su recuperación en la mitad del cuadrangular A de la Liga I-2019 luego de vencer 4-0 este miércoles a un flojísimo Unión Magdalena en partido adelantado de la cuarta fecha, en el Estadio Pascual Guerrero y acumular 6 puntos, a 1 de Pasto y Millonarios –que se medirán el próximo sábado en El Campín-.

Con la victoria, el conjunto que dirige Jerson González no solo se acercó peligrosamente a los líderes sino que mejoró su diferencia de gol: +4 y ahora espera un empate en Bogotá el fin de semana, y de darse, dependerá de sí mismo, porque precisamente los tendrá como rivales en las dos últimas jornadas de la llave.



El local tuvo su primera aproximación a los cinco minutos con un remate de Johnnier Viveros que pasó besando el vertical izquierdo de César Giraldo. Y luego Fernando Aristeguieta rebotó el balón en el pecho del meta ‘bananero’ en una salida rápida a los 10. Yesus también intentó con derecha, pero se llevó el balón con el hombro.



A diferencia de lo hecho en Santa Marta, que le dio buenos réditos, el cuadro rojo volvió a jugar largo a partir del saque de Carlos Bejarano, sin hacer filtro en mitad de cancha, y se le complicó bastante superar la nutrida defensa del elenco visitante. Sin embargo, en el complemento la actuación de jugadores como Daniel Quiñones, Cristian Flórez, Carlos Sierra y Yesus Cabrera fue clave para lograr un triunfo importantísimo.



Unión no quería saber nada de atacar, de hecho, tenía claro que no contar con el goleador Ricardo Márquez lo dejaba en inferioridad de condiciones, y por ello prefirió blindarse atrás y aguardar cualquier yerro en el cuarteto posterior escarlata.



Dominador absoluto pero sin profundidad, con el balón más no eficaz, los ‘diablos’ veían pasar los minutos y al golero Giraldo convertirse en jugador importante para el marcador parcial en cero, aunque a los 33 Carlos José Sierra se corrió por izquierda, metió un centro por el medio y hacia atrás, para que Jhojan Valencia en el intento de evacuar el balón terminara clavándolo en su propia valla. 1-0 y se despejaba el panorama para retomar la ilusión de llegar a la final.



Valencia quería enmendar y a los 40, en la única llegada del Unión, remató desviado al palo izquierdo. Pobre imagen de un equipo que se desmadejó en plena semifinal.



Con justicia, el marcador se amplió en el cierre del primer periodo, sobre los 44 minutos: Daniel Quiñones robó de habilidad un balón ante Luis Carlos Arias -que se equivocó al querer maniobrar en el área- y le sirvió a Yesus Cabrera, quien barriéndose al piso la empujó de zurda para el 2-0.



Muy temprano, a los 2 minutos de reiniciadas las acciones tras el descanso, Yesus cobró un tiro de esquina por derecha, el esférico cruzó los aires para quedarle libre al lateral izquierdo Cristian Flórez y este empalmó sin pararlo para convertir el 3-0. Golazo para castigar la pobreza futbolística de un Unión Magdalena sin alma ni corazón.



David Ferreira entró por Abel Aguilar y al instante de estar en la cancha disparó por encima del horizontal. Después fue Rugeri Blanco en un cabezazo que salvó Bejarano arriba, con lo que demostró que podía hacer daño.



Faltaba el tanto de Aristeguieta, y lo consiguió a los 37 en una salida rápida de Flórez por su sector y filtrarle la pelota a espalda de los centrales para que el venezolano anotara de zurda para el 4-0 y dejara en 14 conquistas su botín con los rojos.



Pendiente del juego del sábado entre albiazules y nariñenses en Bogotá; en la próxima fecha, en día por definir (1 o 2 de junio), América recibirá al Pasto y Unión Magdalena a Millonarios. Sin duda, aumentaron las emociones en esta serie con tres protagonistas vivos.



Yesus salió con molestia muscular en su pierna izquierda, pero al parecer no es de gravedad.



Síntesis

América 4-0 Unión Magdalena



América: Carlos Bejarano (6), Daniel Quiñones (7), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (6), Cristian Flórez (8); Carlos José Sierra (7), Luis Alejandro Paz (6), Yesus Cabrera (7), Luis Sánchez (6), Johnnier Viveros (6); Fernando Aristeguieta (6).



Cambios: Misael Riascos () por Yesus Cabrera (8 ST), Jeison Medina () por Johnnier Viveros (29 ST) y John Quiñones Saya (SC) por Luis Sánchez (41 ST) .



D.T.: Jerson González.



Unión Magdalena: César Giraldo (6); Crhistian Subero (4), Edisson Restrepo (4), Fernando Battiste (4), Yulián Gómez (5); Jhojan Valencia (4), Abel Aguilar (4), Hernán Luna (5), Juan C. Pereira (5); Luis Carlos Arias (5); Rugeri Blanco (4).



Cambios: David Ferreira (5) por Abel Aguilar (15 ST), Ronaldo Lora () por Juan C. Pereira (17 ST) y Jhon Labastidas (5) por Luis Carlos Arias (25 ST).



D.T.: Hárold Rivera.



Goles: 1-0: Jhojan Valencia (autogol, 33 PT). 2-0: Yesus Cabrera (44 PT). 3-0: Cristian Flórez (2 ST). 4-0: Fernando Aristeguieta (37 ST).



Amonestados: Fernando Aristeguieta (44 ST) por América. Luis Carlos Arias (13 PT), Fernando Battiste (28 PT), Abel Aguilar (29 PT), Jhojan Valencia (6 ST) por Unión Magdalena.



Partido: aceptable



Figura: Cristian Flórez (8).



Estadio: Pascual Guerrero.



Asistencia: 10.000 espectadores, aprox.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Diego Escalante (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces