Viera calienta la final y le envía un mensaje a la afición del América

Sebastián Viera compareció este viernes en la rueda de prensa oficial programada por la Dimayor en la previa del partido definitivo por el título de la Liga II-2019 entre el América de Cali y el Atlético Junior, que se jugará este sábado, a partir de las 4 p.m. en el Pascual Guerrero. El portero uruguayo volvió a enviar un mensaje a la afición del América: “Ya hemos visto que hay gente festejando desde hace unos días. Nosotros nunca nos sentimos favoritos, en las finales no hay favoritos…”.

El capitán del equipo barranquillero dijo que “puedes llegar mejor o peor, pero dado como está el campeonato aquí en Colombia, para llegar a una final tienes que hacer muy bien las cosas. No llegas por casualidad. Estamos igual que la primera final, lo único que cambia es el entorno”.



Viera también expresó que espera jugar con el estadio lleno, pero que ser visitante no les afectará: “Esperemos que haya mucha gente del América, que aliente mucho a su equipo, que sea una gran fiesta, que la vivamos todos como una final. Adentro de la cancha sabemos que somos once contra once, con la misma dimensión de las áreas, del arco y ahí va a ganar el mejor, no importa si estamos de visitante o de local. Es una final, hay que jugarla como tal”.