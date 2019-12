¡Ya no hay boletas para la final! América pide calma a los hinchas

Desde el momento en que América de Cali puso en venta la semana pasada la boletería para el compromiso de vuelta de la final de la final de la Liga Águila II-2019, los aficionados escarlatas se volcaron a la plataforma del operador y puntos habilitados.

Este lunes la institución no solo confirmó que el papel se agotó en su totalidad, lo que quiere decir que tendrá no menos de 37.000 espectadores en las graderías del Estadio Pascual Guerrero para alentar a su equipo en este partido clave que podría significar la estrella 14, sino que les pidió a quienes no alcanzaron a tener sus entradas a que entiendan que el ingreso es limitado y tienen colapsada la página web.

La boletería de @AmericadeCali para final de acabó. Así se vive la situación en uno de los puntos de venta para la final contra @JuniorClubSA pic.twitter.com/GvOvUFPEAB — Futbolred.com (@futbolred) December 2, 2019



Aquí está el comunicado oficial del club: “Buenos días para todos colegas, pido su apoyo para que a través de sus redes sociales inviten a toda nuestra afición a guardar la calma. Estamos presentando problemas de orden público en nuestras tiendas y puntos de primera fila, debido a que la boletería ya se agotó.



En la mañana de hoy colapsó la página Web de primera fila porque habían más de 12.000 personas comprando boletas en línea.

Para nosotros es muy importante el apoyo que todos ustedes nos puedan brindar a través de sus medios de comunicación.



Este momento tan maravilloso que estamos viviendo no se puede manchar con actos de violencia y vandalismo. Agradecemos a todos su apoyo”.

📄 Comunicado oficial | Boletería agotada para la gran final de la Liga Águila II en el Pascual Guerrero. pic.twitter.com/rIK5UoD9Yg — América de Cali (@AmericadeCali) December 2, 2019







Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces