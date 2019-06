Salida de Vargas y llegada de Vergara, temas coyunturales en el Cali

La realidad es la misma del comienzo de año: Una situación financiera estable, pero que no permite grandes contrataciones, de allí que su presidente, Juan Fernando Mejía, no dé la cara estos días a los medios y prefiera que se confirmen negocios planteados antes que dar pie a las especulaciones.

Uno de los casos es el de Duván Vergara, delantero de Rosario Central cuyos contactos están bastante adelantados, ya que el club argentino no contará con él, pero aún no se concreta nada. Sin embargo, luego de varios días hay un estancamiento en el acuerdo.



Otro es la salida del arquero Camilo Vargas al Atlas de México, equipo que desembolsaría cerca de $1.500.000 dólares, con la cláusula de rescisión de un contrato que vence en 2021. De igual forma llevan más de una semana de diálogos y aún no aparece luz verde.



Mejía, en corta charla con Futbolred, reconoció que los dos clubes han seguido en diálogos, pero hasta tanto no haya firma de por medio no lo dan por hecho. Ahora, con la llegada de Vargas tras la eliminación de la Selección Colombia en cuartos de final de la Copa América, el panorama podría quedar más claro.



Matías Puerta, lateral derecho antioqueño procedente de Cortuluá, es la única vinculación hasta el momento para los verdiblancos. De la base que se mantendrá saldría la primera ficha: Vargas, y aunque ha habido ofertas por el goleador Juan Ignacio Dinenno, por ahora no se tendrán en cuenta para tratar de armar una plantilla que mejore la actuación del primer semestre, cuando llegó a los cuadrangulares. Otro jugador que gusta es Andrey Estupiñán, extremo del Pasto.



Está claro que si se confirma la salida de Camilo Vargas el titular sería Pablo Mina, de buenas actuaciones cuando los técnicos lo han requerido. También se cuenta con el juvenil Johan Wallens, quien en la semifinal demostró sus grandes aptitudes para el puesto.



En este momento el Cali cuenta con los siguientes hombres:



Arqueros: Pablo Mina-Johan Wallens



Defensas: Juan Camilo Angulo, Mateo Puerta, Danny Rosero, Francisco Delorenzi, Darwin Andrade, Kevin Velasco.



Volantes: Andrés Balanta, Juan Carlos Caicedo, Christian Rivera, Deiber Caicedo, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Yeison Tolosa.



Delanteros: Féiver Mercado, Juan Ignacio Dinenno, Iván Ibáñez.



De otro lado, se espera que Independiente de Avellaneda adquiera los derechos deportivos del volante Andrés Felipe Roa, de notable campaña con Huracán, equipo que no tenía los recursos para quedarse con el jugador. También se ha mencionado una opción de México.



